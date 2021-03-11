华擎发布三款 RX 6700 XT 系列显卡：高端 / 中端 / 主流全覆盖

IT之家3月11日消息 根据华擎官方的消息，华擎宣布推出全新AMD Radeon RX 6700 XT系列显卡，涵盖Phantom Gaming与Challenger产品线，分别为高端三风扇的AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC，中端三风扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC，还有主流双风扇的AMD Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB。

华擎表示，高阶的华擎AMD Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC显卡，具备Phantom Gaming 3X三风扇散热系统，提供卓越的散热效能；金属的中框与背板可以加强结构、防止板弯，加上支持Polychrome SYNC的ARGB风扇与ARGB LED灯板，以及LED灯效指拨开关和ARGB扩充针脚，让使用者能够完全自定义与掌控属于自己的灯效系统

IT之家了解到，AMD Radeon RX 6700 XT 采用了 AMD RDNA 2 游戏架构，拥有 96MB 高性能 AMD 高速缓存（AMD Infinity Cache）、12GB 高速 GDDR6 显存、AMD 显存智取（AMD Smart Access Memory）等先进技术。参数方面，RX 6700XT 显卡采用了 40CU，GPU 频率可达 2424MHz，配备了 96MB 的无限缓存，整体功耗为 230W。AMD 表示，这款显卡为 2K 游戏设计，在五款游戏中帧数超过了英伟达上代的 RTX 2080 Super。