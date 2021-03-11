京东财报：去年收入 7458 亿元，年度活跃用户逼近 5 亿

IT之家 3 月 11 日消息 京东今日公布了其 2020 财年第四季度及全年财报。财报显示，京东 Q4 净营收 2243 亿元人民币，市场预估 2195.2 亿元人民币，去年为 1706.84 亿元，同比增长 31.4%。

也就是说，Non-Gaap 下，2020 年第四季度净利润 12.14 亿元，同比增长 72.37%，归属于普通股股东的净利润为 243 亿元，去年同期为 36 亿元。

IT之家了解到，京东 2020 年全年营收 7458 亿元，市场预期 7405.82 亿元，2019 年为 5768.88 亿元；2020 年净利润 494.05 亿元，市场预期 251.46 亿元，去年为 121.84 亿元；归属于普通股股东的净利润为 494 亿元人民币，2019 年为 122 亿元。

截至 2020 年 12 月 31 日，京东过去 12 个月的活跃购买用户数达到 4.719 亿，同比增长 30.3%，全年净增近 1.1 亿活跃用户。京东表示，超过 80% 的新增活跃用户来自于下沉市场。其中，2020 年 Q4 季度京东年度活跃购买用户数单季新增超过 3000 万，创下其上市以来最高增幅。

2020 年受全球疫情等因素影响，国内就业形势趋紧，京东体系上市公司及非上市公司仍实现了净增 10 万名员工，截至 2020 年 12 月 31 日员工数已达 36 万人。京东的一线员工当中有 80% 来自于农村地区。

指得注意的是，京东在财报中着重强调其服务收入的增加。财报显示，2020 年全年其经服务收入达到 939 亿元人民币，同比增长 42%。

截至 2020 年 12 月 31 日，京东现金及现金等价物、受限资金及短期投资共计 1,511 亿元人民币（约 232 亿美元）。

2020 年全年的经营现金流增长至 425 亿元人民币（约 65 亿美元），2019 年全年为 248 亿元人民币。剔除经营现金流中京东白条的影响，2020 年全年的自由现金流增长至 349 亿元人民币（约 54 亿美元），2019 年全年的自由现金流为 195 亿元人民币。

受此影响，京东美股盘前大涨近 8%，港股收报大涨 5.68%。