让 AMD 大获成功，小芯片何时普及

元件封装 HBM标准规定了引脚和功能的特定布置。标准化的逻辑小芯片将需要相同的东西,通过与连接点关联的协议从物理层定义。硬核IP模型面临的挑战(长宽比、引脚位置、测试等)在小芯片中也类似。即使小芯片允许跨区域连接,beachfront”(bits per second per millimeter along the die edge)对于接口性能仍然很重要,因为小芯片的布局方式很可能会被确定。尽管支持3D封装的协议和引脚标准,但还没有完整的逻辑芯片封装标准。