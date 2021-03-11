字节跳动投资自动驾驶细节：出资超 1.6 亿

就在本月，彭博社报道称自动驾驶公司轻舟智航获得 2500 万美元（约合 1.62 亿元人民币）的融资，且字节跳动也是投资方之一，引起外界密集关注。

轻舟智航方面随后回应称确实完成了数千万美元的 A1 轮融资，但并未透露投资方信息，所以字节跳动是否参与投资的消息依然是一个谜。

日前，车东西从了解本轮融资的消息人士处获悉，字节跳动确实参与了本轮融资，并且还是联合领投方之一。仅字节跳动一家的投资金额就超过 2500 万美元。

上述消息人士还告诉车东西，轻舟智航本次融资的总金额远超 2500 万美元。

按照 A 轮融资出让 10～15% 的惯例计算，本次融资中轻舟智航的估值应该已经达到了数亿美元的水准，属于准独角兽。

2020 年以来，自动驾驶产业持续升温，技术量产落地进展迅速，投资人重燃兴趣，各种金额融资消息不断。在这种背景下，优质自动驾驶公司的估值也水涨船高。有消息称，小马智行的估值就达到了近百亿美元的天价。

在这种背景下，字节跳动这种巨头想要参与其中，就势必会寻找估值适中的企业进行投资。而创始人具有 Waymo 背景、估值在数亿美元的轻舟，显然就是一个非常合适的投资标的。

国内互联网领域三大三小共六家巨头公司—BAT（Baidu / 阿里 / 腾讯）、TMD（字节跳动 / 美团 / 滴滴）。

除了字节跳动外，其他五家在最近几年先后都组建自动驾驶团队，此次字节跳动确认参与投资轻舟智航后，可以说是六大巨头已全部到场。

巨头的入局，势必会进一步加强中国自动驾驶产业的整体实力，助推技术落地进程。但同时，巨头的入局也意味着产生更多竞争，未来自动驾驶业内的格局大概率将继续改写。

加码布局汽车领域投资轻舟智航不是字节跳动第一次主动出手。早在 2017 年 8 月，字节跳动就开始了对汽车领域的布局。

结合中信证券的报告，截至目前，字节跳动在汽车领域已有四次重要布局。

▲字节跳动在汽车领域已有四次重要布局

2017 年 8 月，字节跳动旗下汽车媒体与服务平台 “懂车帝”正式上线。截至 2020 年 1 月，超过 130 个汽车知名 KOL（关键意见领袖）、超过 7000 个经销商入驻懂车帝，覆盖粉丝数超过 400 万人。

2019 年，字节跳动投资 3000 万美元，参与新造车头部玩家理想汽车的 C 轮融资。然后在 2020 年的 5 月，字节跳动正式组建 “车联网”团队。主要由 “锤子科技”团队负责，据称将打造自己的车载信息娱乐系统方案。

2021 年，字节跳动作为联合领投方，参与自动驾驶创企轻舟智航的最新一轮融资，其投资金额超过了 2500 万美元（约合 1.62 亿元人民币）。

作为新生代的科技巨头，字节跳动正通过投资、并购积极拓展业务版图。新能源汽车和智能汽车，现在已成为文娱传媒、企业服务、游戏、消费和教育等领域外，字节跳动决定押注的又一个领域。