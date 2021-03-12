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微软隐藏功能体验，Edge 启动增强助你秒开浏览器

2021/3/12 0:30:06 来源：太平洋电脑网 作者：幼儿园里的轩爸 责编：问舟
评论：

近日微软面向全体 Win10 用户，推送了新版 Edge 浏览器，“竖向标签栏”自然成为最亮眼的那个点。其实除了这个变化外，位于 “设置”→“系统”标签里的 “启动增强”同样引人注目。而它的作用，就是让 Edge 实现 “秒开”！

▲新版 Edge 中增加的 “启动增强”开关

开启方法：

1. 启动 Edge 浏览器，点击右上角 “…”进入设置面板；

2. 点击左侧 “系统”标签，此时右窗格中会出现一个名为 “启动增强”的新开关；

3. 点击 “启动增强”，这样我们便完成了该功能的开启；


▲微软官方有关该功能的推文

开启后的效果十分明显，无论是热启动，还是首次开机后的冷启动，Edge 的启动速度都可以用 “秒开”来形容。这和老版动辄 1~2 秒的启动时间，完全不可同日而语。而据微软官方统计，新功能可以让 Edge 的启动速度最高提升 41%，也算相当亮眼了！

开启该功能后，这些进程将一直停留在后台

其实这项功能的原理十分简单，就是由浏览器自动在后台保留一组低优先级进程（即便浏览器被关闭），用户在启动浏览器时，相当于一部分进程已经提前启动好。

而类似的功能，之前也曾在其他浏览器上出现过。但由于 Edge 本身的定位，使得它在与 Win10 配合时表现更好。特别是冷启动速度，完全不是第三方浏览器能够比拟的。此外该功能的能耗控制也很棒，基本不会对系统性能造成拖累！

写在最后

提升启动速度，背后的代价是消耗一定量的系统内存（当然，这个量也很少），因此对于经常使用浏览器的用户来说，打开这个选项，还是一件比较划算的事。当然除了这项功能外，新版 Edge 也带来了其他一些小变化，比方说侧边搜索栏、标签页休眠等

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关键词：EDGE浏览器

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