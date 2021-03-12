特斯拉汽车又出事，马斯克也建议不要在生产加速期买新车

不知道大伙最近有没有关注特斯拉。特斯拉这几年的发展，小雷只能用 “芜湖起飞”来形容了。推出的车型热度高到爆炸，销量和利润傲视全球车企，电动汽车行业里的天花板。

你说为啥这么好卖？新能源汽车是未来趋势，而特斯拉的车也是真滴便宜，人家搞直营模式，没有啥 4s 店中间商赚差价。只要造车成本降低，特斯拉就会降价，作为消费者，谁不愿意看到自己想买的车降价呢？

不过嚯，小雷从中发现一个奇怪的现象。

特斯拉销量是很火爆，但它在人们眼中的可靠性却低得离谱，称之为翻车王丝毫不过分。来，看看美国杂志《消费者报告》在 2020 年发布的调查报告，里面对 26 个汽车进行了可靠性排名。

小雷瞄了一眼，特斯拉居然排在倒数第二，要不有个林肯汽车垫底，绝对能拿下倒数第一名的荣誉。一边是爆炸销量，一边却被用户质疑汽车有问题，还挺魔幻。

不过，特斯拉近年来，确实出现了不少质量问题，在可靠性排到倒数第二并不冤。

比如 ..

刹车失灵

小雷早上打开微博就看到这条热搜。好家伙，原来特斯拉又双叕被要求维权了。

事情是这样的，一家四口开着特斯拉外出游玩，她父亲开车时看到前面有红绿灯后就把脚从电门抬起来，准备减速。结果车不但没有减速，还开得很快，导致追尾前面两辆车，最后撞击路边的水泥防护栏才停了下来。

这画面，想想就觉得惊险，开车刹车失灵，无异于死神来敲门 ...

出意外了肯定得维权咯，接下来特斯拉方面对车辆数据和现场照片进行了分析。发现车辆在制动期间 ABS 是正常工作的，而且自动紧急制动功能也发挥了作用。说白了，特斯拉方面觉得车子的刹车是正常的，出事了也只是驾驶人操作有问题。

而网友也持质疑的态度，因为视频中只提到抬起油门，没明确表示自己踩了刹车。

可是车子确实追尾了，并且撞得面目全非，各种疑团未解，无法下结论，咱们还是等待官方慢慢调查吧。

不过说实话，这并不是特斯拉第一次因为刹车问题上热搜。

在三月初的时候，一名网友的车子出车库后突然自己加速，恰好遇上刹车失灵，直接横穿马路撞上水泥墩子。为了让更多人知道该起事故，这名网友还搞了个转发抽奖的活动，不多不少 2000 现金。

类似的质量问题还有许多许多。新买的特斯拉突然断电特斯拉作为电动汽车，断电了就相当于手机关机，啥也干不了 ...

而这事儿，还真有人遇到了。在一月份时，江西南昌的涂先生买了 6 天的全新特斯拉，在超级充电桩上充电时遭遇汽车断电，导致车窗关不上。

售后负责人对此说了一句骚话：“可能是国家电网的电流太大了，不能说是我们车辆有问题。”特斯拉熟悉的售后处理方式来了，遇事不决先甩锅。

但国家电网南昌供电公司可不背这锅，于是连夜发微博进行一番科普。你们特斯拉用的是自己独家的充电装置，并非直连电源线路。使用过程中电源线路电压稳定，其他设备都正常工作，符合国家规定。建议特斯拉公司请专业人士认真查找车辆充电故障原因。

其实小雷也怀疑，这些售后负责人自己都只有半桶水功夫。连特斯拉充电技术都没大概了解就连忙甩锅，也是醉了。

这种甩锅国家电网的行为，甚至引来新华网点名，一句 “别让质量让路销量”直戳特斯拉痛点。

除了小雷上面详细聊到的，特斯拉还被曝光过的质量问题还有很多：

特斯拉失控冲进商场厕所，刹车灯亮了，但车速没有明显下降。

杭州一辆特斯拉 Model3 冲进杭州温德姆酒店，气囊全部弹出，司机表示自己当时没踩油门。所幸没有人员伤亡，不然找谁说理也换不回人命。

没错，还有自动加速刹车失灵，12 年车龄老司机在市区十连撞，输血 5000ml，相当于血液在体内换了一轮 ...

类似的意外和问题多不胜数，什么自燃、断电等问题就不多哔哔了。连马斯克本人都承认特斯拉存在着质量问题，但解释就比较勉强了。他表示，处于生产加速间的特斯拉，质量会比稳定期的差，要让产量直线上升，就很难做到完美。

小雷倒觉得，特斯拉作为生产商，把产品质量做好是最基本的分内事。咱们消费者没有理由为存在安全隐患的瑕疵产品买单。

至于特斯拉的售后服务，很多网友都表示售后体验极差，基本是有问题就甩锅。反正有问题也不是特斯拉的问题。

对售后的不重视和各种甩锅行为也许就是市场监管总局等五部门约谈特斯拉的原因。

可能是特斯拉急于扩大产量，没把最关键的质量放在第一位。在快速扩张的同时，国内又没有足够专业、足够多的售后去处理质量问题（直销模式），这就容易出现恶性循环了。不管一个企业再怎么注重创新，安全和质量永远是关键。

更何况这个创新产品不是手机电视，而是开在马路上的电动汽车。如果特斯拉继续这样不思进取，相信很快被比亚迪等国产电动车取缔。