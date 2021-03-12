苹果状告前员工：向媒体泄露未发布新品等商业机密

北京时间 3 月 12 日消息，据报道，在科技行业，苹果公司素来以保密文化著称。日前，苹果将公司材料领域的前任负责人莱卡斯特（Simon Lancaster）告上法庭，罪名是向媒体泄露商业机密，包括苹果最重要的新产品信息。

苹果在诉状中表示，莱卡斯特滥用了职位便利和公司内部对他的信任，为了获取个人利益，系统的对外泄漏苹果敏感的商业机密信息。

这一诉讼的信息在 3 月 11 日对外曝光。苹果指控称，莱卡斯特利用了自己在苹果负责材料领域工作的高级职位，能够获得工作职位之外的内部会议信息或文件。其中，莱卡斯特在苹果工作的最后一天（2019 年 11 月 1 日）时间里，下载了大量的苹果机密文件。

莱卡斯特在苹果工作了十年时间，后来辞职，投奔了一家从事材料研究开发的公司 “Arris”（其实上是苹果的一家供应商）。在这家新公司，莱卡斯特从苹果获取的商业机密继续发挥了作用，给他带来实际利益。

在诉状中，苹果表示，在 2018 年 11 月，媒体记者第一次联系了莱卡斯特（此时距离他从苹果辞职还有一年时间）。从 2018 年到 2019 年，媒体从莱卡斯特手中获取了苹果有关的商业机密。

据称，在 2019 年春季，莱卡斯特曾向媒体记者表达对苹果公司的不满，主要原因是媒体最近刊发的一则非官方确认的消息，即苹果可能会推出一种新的硬件产品。莱卡斯特要求记者对这则新闻是否属实进行调查，因为这可能影响到他私人创办的公司。

另外两周之后，莱卡斯特还曾经和第三方联系，称一家媒体已经答应发布有关他本人公司获得 100 万美元投资的新闻。其中的一种猜测，是这家媒体答应用发布新闻来交换莱卡斯特手中的苹果商业机密。

这家媒体在多个报道中使用了莱卡斯特提供的信息，称来自于苹果公司内部消息人士。据悉，莱卡斯特曾经参加了苹果内部 “X 项目”的多次会议，向媒体披露了相关机密。

苹果在诉状中称，莱卡斯特向媒体披露的信息包括苹果尚未发布的硬件产品信息，对现有产品的尚未宣布的功能升级，以及未来产品宣布计划，这些都是苹果严加保密的商业机密。

苹果表示，考虑到莱卡斯特目前在 Arris 公司的工作，他依然对苹果构成一个泄露商业机密的风险。

苹果指控莱卡斯特违反了美国《保护商业机密法》和《加州统一商业机密法》，另外也违反了和苹果签署的协议内容。苹果要求法庭发出禁止令进行补救，另外做出惩罚性赔偿。