首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

新加坡叫车公司 Grab 拟赴美上市：估值有望接近 400 亿美元

2021/3/12 6:43:07 来源：新浪科技 作者：- 责编：骑士
评论：

北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，软银支持下的新加坡叫车公司 Grab Holdings Inc。（以下简称 “Grab”）正在与资产管理公司 Altimeter Capital Management LP（以下简称 “Altimeter”）控股的一家空白支票公司洽谈上市事宜，其估值可能接近 400 亿美元。

报道补充称，Grab 预计将从私人投资者那里筹集 30 亿美元至 40 亿美元的资金。

此前在 1 月 18 日首次有报道称，消息人士透露 Grab 正在探索赴美上市。

Altimeter 尚未对相关置评请求作出回应，Grab 则由于目前并非该公司的营业时间而无法取得联系。北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，软银支持下的新加坡叫车公司 Grab Holdings Inc。（以下简称 “Grab”）正在与资产管理公司 Altimeter Capital Management LP（以下简称 “Altimeter”）控股的一家空白支票公司洽谈上市事宜，其估值可能接近 400 亿美元。

报道补充称，Grab 预计将从私人投资者那里筹集 30 亿美元至 40 亿美元的资金。

此前在 1 月 18 日首次有报道称，消息人士透露 Grab 正在探索赴美上市。

Altimeter 尚未对相关置评请求作出回应，Grab 则由于目前并非该公司的营业时间而无法取得联系。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网约车Grab

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用