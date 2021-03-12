新加坡叫车公司 Grab 拟赴美上市：估值有望接近 400 亿美元

北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，软银支持下的新加坡叫车公司 Grab Holdings Inc。（以下简称 “Grab”）正在与资产管理公司 Altimeter Capital Management LP（以下简称 “Altimeter”）控股的一家空白支票公司洽谈上市事宜，其估值可能接近 400 亿美元。

报道补充称，Grab 预计将从私人投资者那里筹集 30 亿美元至 40 亿美元的资金。

此前在 1 月 18 日首次有报道称，消息人士透露 Grab 正在探索赴美上市。

Altimeter 尚未对相关置评请求作出回应，Grab 则由于目前并非该公司的营业时间而无法取得联系。北京时间 3 月 12 日凌晨消息，据报道，软银支持下的新加坡叫车公司 Grab Holdings Inc。（以下简称 “Grab”）正在与资产管理公司 Altimeter Capital Management LP（以下简称 “Altimeter”）控股的一家空白支票公司洽谈上市事宜，其估值可能接近 400 亿美元。

报道补充称，Grab 预计将从私人投资者那里筹集 30 亿美元至 40 亿美元的资金。

此前在 1 月 18 日首次有报道称，消息人士透露 Grab 正在探索赴美上市。

Altimeter 尚未对相关置评请求作出回应，Grab 则由于目前并非该公司的营业时间而无法取得联系。