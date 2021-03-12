小鹏、蔚来 “蜕变”，新造车迎来新时代

又是一年财报季。

不同于以往的年份，2020 年对于新能源汽车，尤其是三家跑在第一梯队的造车新势力来讲，是「大逆转」的一年。摆脱掉资金的噩梦、股价翻番、交付量上也不再令人担忧，如果说 2020 年对所有人来说都充满着不确定性，那么以小鹏、蔚来与理想为代表的新造车，用实实在在达成的确定性，着实在人们的认知中完成了蜕变。

从交付量入手，也许我们能窥探到智能电动汽车在汽车产业当中位置的转变，以及在交付量数字背后可以发现的新趋势。

2020，新造车增长极猛

近日，小鹏、蔚来和理想相继公布了 2021 年 2 月单月的交付量，分别为 2223、5578 和 2300 辆。

这个数字很难称得上让人满意，甚至会有人抱有疑问：比起动辄近万台或者上万台的月交付量，这个数字是不是有些太低了？

但从行业内人士的角度来看，2 月的交付量数字并不让人感到惊讶。「2 月是一年当中的销售淡季，又遇到春节假期，所有车型的交付量都比较惨淡。」一位汽车行业分析师表示。

根据乘联会公布的主要厂商 2 月周度批发数据可以看出，2 月的厂商车辆批发仅在 2 月份的第一周环比 1 月同期增长 3%，后两周都出现大幅下滑。

如果将时间拉长，与上一年同时期的交付量对比，就能发现这其实属于每一年的商业规律。2020 年 2 月正是中国新冠肺炎疫情最严重的时候，对汽车生产和销售的影响巨大，不太能作为参考标准，所以极客公园（ID：geekpark）将 1 月一同计算在内，看同期交付量对比：

▲ 蔚来、小鹏与理想三家连续两年 1-2 月交付量对比 | 极客公园制图

可以看到，三家新造车公司都在 2021 年初的交付量上跨越了一大步。小鹏汽车官方表示，2021 年 1-2 月的累计交付量对比去年同期增长 577%。

回到 2020 年，也是值得参考的一个年份。在跑过一整年之后，从交付量曲线上就能看出，造车新势力们完成了「蜕变」。

以小鹏汽车为例，其 2020 年的交付量如下图所示：

▲ 小鹏汽车 2020 年每月的交付量曲线 | 小鹏汽车

在 2020 年，小鹏汽车的交付量节节攀升，尤其是第四季度，每个月都以 1000 + 辆的交付量向上涨，达到了年度的顶峰。

不止小鹏，蔚来、理想在经历 2020 上半年的疫情打击之后，下半年迅速恢复，比人们预想中更快完成了一次又一次创纪录的交付量数字。

根据三家企业的 2020 年度财报，不仅每一家都实现了交付量同比增长翻倍，且蔚来、小鹏和理想的交付量相加超过了 10 万辆。对于中国高端智能汽车市场而言，算是一次不小的突破。

交付量背后

10 万辆，对于已经运转百年的汽车产业来说不是一个惊人的数字，但在它背后，实际上代表的是一种观念，即人们在智能电动汽车的发展过程中达成了共识。

如果把时间拨回到 2019 年甚至再往前的一段时间，不论在资本或是舆论层面，都对一头扎进造车的创业公司乃至汽车的电动化，都抱有质疑的态度，几年前人们还历历在目的「新造车」大洗牌，成为他们言论的最好佐证。

在这种大背景下，即便是小鹏、蔚来这些处在第一梯队的电动汽车创企，发展之路也走得异常艰难。而当产品推出并具备一定规模之后，用户得到良好体验带来正向反馈，从而形成了正面循环。

更深层的原因，极客公园曾在之前的文章中提到，新造车在资本市场和用户之间的活跃，一定程度上代表着人们对于「智能、新能源属于未来趋势」这件事，逐渐产生了共识。从现象上也能看到，在各方面都呈现出不确定性的 2020 年，新造车们却迎来了大翻身，变成了人们眼中的「香饽饽」。

为什么会发生这样的转变？一个核心原因是，打造一款汽车的标准已经从过去的「做一辆好车」变成了「做一辆更智能的车」。

一方面，汽车内部构造已经发生了翻天覆地的变化。传统汽车内部的电子电气架构虽然布满 ECU（Electronic Control Unit，车载计算单元），但这些元器件不具备太多计算能力，也注定整辆汽车基本上都是依靠机械和最初级的电子计算方式，无法和「智能」二字挂钩。

而如今追求智能化的汽车，在车内的架构中会利用更少的芯片来控制更多功能，当然，芯片的算力也比之前高出许多。按照这个趋势向下推演，一颗芯片控制整辆汽车所有的功能也是有可能实现的，就像大脑控制人的身体一样。

并且，汽车的智能化可以与外部实现信息的交互，从而实现更高级的自动驾驶、车路协同等功能。小鹏汽车在最近推出的 NGP 自动导航辅助驾驶功能，就是汽车智能化基础上与高级辅助导航地图等外部信息交互的成果。

▲ 小鹏汽车的 NGP 自动导航辅助驾驶功能，官方称 25 天使用里程破百万公里 | 微博

另一方面，在当下的时代，用户对于产品智能化的需求也越来越旺盛。而具备互联网思维的创业者们，对智能的理解更加深刻。

一位在汽车咨询行业的从业者向极客公园分析过，传统汽车的团队与新造车的团队对车内同一项功能的思考方向完全相反。「比如车内无线充电板的位置，传统汽车团队为了车内空间的利用合理性，会将无线充电板安装在车载大屏下方单独开辟出来的一部分空间，但是这样就会导致手机的信号被遮挡，所以他们还要为了解决信号问题继续做研发工作，属于典型的工程师思维；而新造车团队就会把无线充电板放在档把周围，原因很简单，这是用户的需求。」

互联网思维迎合了消费者的胃口，在汽车变得越来越像智能手机的当下，它更加符合用户的需要。

因此，不难看出智能电动汽车在未来几年内的交付量提升方面，还有极大的潜力，并且许许多多的车企、跨界者已经或正在闯入这片市场，对于新造车们来说，更加需要做好应对长期交付量增长的准备。

据极客公园了解，小鹏汽车在肇庆的工厂，即小鹏 P7 目前唯一量产的地点，在春节前后加紧完成了工厂的改线升级，明显是为了快速增长的订单需求做好充分准备。此外，可能是中国首款搭载激光雷达的量产车，小鹏的新车型也将在 2021 上半年推出。作为造车新势力当中最「技术流」的小鹏，也是在技术不断迭代的背景之下做出与时代相匹配的动作。

在这个基础之上，不论新造车们对自己的预判，还是我们对其未来交付量和发展的判断，都有着更高的预期。