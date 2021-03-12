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苹果发布 Safari 技术预览版 122：修复 Bug，提高性能

2021/3/12 7:03:25 来源：IT之家 作者：铁马 责编：远洋
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IT之家 3 月 12 日消息 据 MacRumors 报道，苹果今天发布了 Safari 技术预览版的最新更新 122，这是苹果在 2016 年 3 月首次推出的一款实验性浏览器。苹果设计 Safari 技术预览版是为了测试未来版本的 Safari 中可能引入的功能

IT之家了解到，Safari 技术预览版 122 包括了错误修复和性能改进，主要针对 Web Inspector，Animations，CSS，CSS Color，CSS Aspect Ratio，JavaScript，WebAssembly，Web API，Media，WebRTC 和 Accessibility。

目前的 Safari 技术预览版是建立在 macOS Big Sur 内置的 Safari 14 之上的，支持从其他浏览器导入的 Safari 网络扩展，标签预览，密码泄露通知，使用 Touch ID 进行网络认证等等。

新的 Safari 技术预览版可以在 macOS Catalina 和 macOS Big Sur 上使用。

Safari 技术预览版更新可通过系统偏好设置中的 “软件更新”机制提供给任何已下载该浏览器的用户。该更新的完整发布说明可在 Safari 技术预览版网站上查阅。

苹果推出 Safari 技术预览版的目的是为了收集开发者和用户对其浏览器的反馈，尤其是针对正在开发的新功能。Safari 技术预览版可以与现有的 Safari 浏览器同时运行，虽然是为开发者设计的，但不需要开发者账号就可以下载使用。

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关键词：苹果Safari

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