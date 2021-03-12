美股全线收涨，拼多多大涨 9.63%，蔚来、理想、小鹏涨逾 11%

北京时间 3 月 12 日消息，截至收盘，道指涨 188.57 点，涨幅为 0.58%，报收 32485.59 点；标普 500 指数涨 40.53 点，涨幅为 1.04%，报收 3939.34 点；纳指涨 329.84 点，涨幅为 2.52%，报收 13398.67 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 去年京东净增近 1.1 亿活跃用户，营收增长近 30%

3 月 11 日晚间，京东发布了 2020 年第四季度以及全年财报。财报显示，第四季度京东净收入为 2243 亿元，同比增长 31.4%。2020 年全年收入为 7458 亿元，同比增长 29.3%。2020 年第四季度京东经营利润由上年同期的 5.3 亿元增长 12.3% 至 5.95 亿元，不按美国通用会计准则计算，2020 年第四季度经营利润为 12.14 亿元，上年同期为 7.04 亿元。2020 年全年经营利润由 2019 年的 90 亿元增长 36.7% 至 123 亿元。不按美国通用会计准则计算，2020 年全年经营利润为 153 亿元，2019 年为 89 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，京东活跃购买用户数达到 4.719 亿，同比增长 30.3%。同时，2020 年全年京东净增近 1.1 亿活跃用户，超过 80% 的新增活跃用户来自于下沉市场。3 月 11 日，京东产发宣布与联席领投的投资人华平投资和高瓴资本以及其他投资人，签订了正式协议，融资总额预计约为 7 亿美元。盘前交易中，京东股价一度上涨 5.04 美元，涨幅为 5.64%。常规交易中京东股价上涨 0.68 美元，涨幅为 0.76%，报收于 90.01 美元，盘中一度摸高 94.4 美元。

▲ 得到瑞穗银行青睐，蔚来股价涨超 11%

在瑞穗银行分析师维贾伊 · 拉克什（Vijay Rakesh）推荐投资者买进后，星期四蔚来股价出现大涨。今年以来蔚来股价累计下跌 15.2%，同期内标普 500 指数上涨 3.8%。拉克什将蔚来纳入研究范围，并给予 “买进”评级以及 60 美元的目标股价——比当前股价高出 32%。FactSet 的资料显示，在将蔚来纳入研究范围的 19 名分析师中，11 人给予 “买进”评级，但拉克什给出的目标股价是最低的。拉克什说，“与同行相比，蔚来有一个关键优势：通过换电服务实现更低的高端电动汽车拥有成本。”他指出，蔚来换电服务可以在 5-10 分钟内为客户更换电池，同时还能享受国家补贴。换电服务可以将电动汽车购买成本降低 35% 至 50%，“虽然蔚来专注于高端电动汽车产品，国家补贴和创新型的换电服务，使得蔚来汽车与竞品相比价格更低”。拉克什认为，鉴于市场份额不足 0.1%，蔚来还有很大的增长潜力。去年第四季度蔚来股价上涨逾 1 倍，今年 1 月份上涨 17%，2 月 9 日创下有史以来高点 62.84 美元，之后出现大幅回调，星期三收盘价比创纪录高位低 34.2%。虽然最近出现震荡，过去 12 个月蔚来股价累计上涨 1266.6%，同期内标普 500 指数上涨 43.9%。常规交易中蔚来股价上涨 4.71 美元，涨幅为 11.4%，报收于 46.03 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook 发力短视频广告，与 TikTok 争夺网红

Facebook 计划在短视频中显示更多广告，这是其吸引更多社交媒体网红和与 TikTok 竞争努力的一部分。根据星期四发表的博文，Facebook 将在长度大于等于 1 分钟的视频中显示广告，之前，这一标准是 3 分钟。Facebook 还将放宽标准，吸引更多直播或短视频网红。Facebook 产品管理总监雅夫 · 阿恩斯坦（Yoav Arnstein）说，“我们的目的是确保可以通过更多内容创收。我们清楚，短视频越来越受到用户青睐。”Facebook 将从这些广告中分成 45%，其余归内容创作者所有。星期四公布的变化，可能有助于吸引在 Snap 的 Snapchat 和 TikTok 等社交媒体平台上大红大紫的短视频网红。Facebook 称，它还在尝试其他创收途径，让创作者通过 Facebook Stories 创收。TikTok 的快速崛起引发了新一轮视频网红争夺战，各社交媒体公司纷纷向网红提供新的创收途径。创作者、企业还可以通过 Facebook 的订阅项目、付费数字会议，以及向粉丝和品牌合作方收费实现创收。据 Facebook 称，2020 年每个月在其平台上收入 1 万美元的创作者增长 88%，收入 1000 美元的创作者增长 94%。

▲ 华尔街悄悄看涨特斯拉，今年目标股价被上调约 50%

华尔街在悄悄看涨特斯拉股票。瑞穗银行分析师维贾伊 · 拉克什（Vijay Rakesh）星期三晚间发表投资报告称，“特斯拉是全球电动汽车领域领头羊，其优势包括垂直整合的制造能力、先进电池和驾驶辅助技术。”他给出的特斯拉目标股价为 775 美元。他估计，2024 年电动汽车将占到轻型车辆产量的 25%，特斯拉的技术和不断增长的内部电池产量，使得它能受益于这一趋势。目前，在将特斯拉股票纳入研究范围的分析师中，37% 给予 “买进”评级，2020 年初时这一比例为 20%，道指成分股的这一数据平均约为 60%。华尔街看涨特斯拉股票的另一个信号是分析师给出的目标股价平均值，今年以来已经由约 420 美元上调至逾 620 美元，涨幅约为 50%。此外，过去 3 个月，分析师对特斯拉 2024 年每股收益预期由约 8 美元上调至 11.25 美元。特斯拉是一家高增长型公司，在可预期的未来，预计年销量将增长 50%。今年以来，特斯拉股价累计下跌约 5%，同期标普 500 指数上涨 3.8%。今天常规交易中，衔接股价上涨 31.54 美元，涨幅为 4.72%，报收于 699.6 美元。