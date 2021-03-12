苹果造车，丰田总裁称欢迎：但要准备好为用户服务 40 年

3 月 12 日，丰田汽车公司总裁、日本汽车制造商协会主席丰田章男 (豊田章男)表示，他欢迎苹果进入汽车行业，但警告后者造车并不容易，应该做好承担起全部客户责任的准备。

丰田章男说：“只要有技术能力，任何人都可以制造汽车。然而，当汽车被制造出来后，我希望他们能认识到，必须坚定不移地履行向客户许下的长期承诺，并做好面对未来 40 年各种变化的准备。”

苹果尚未公开谈论其汽车计划。此前有报道称，该公司去年年底开始寻找潜在的汽车合作伙伴，并考虑最早在 2024 年开始生产汽车。韩国现代汽车公司 1 月份表示，正在与苹果就生产其无人驾驶电动汽车方面的合作进行谈判，但随后撤回了声明。

丰田章男说，他对苹果进入汽车行业没有异议，但警告其必须处理汽车生命周期中的许多相关问题。汽车的生命周期大约在 30 到 40 年，苹果必须承担起对自家汽车的所有负责，包括维修、召回等，直到它们报废为止。

他补充说：“科技公司进入汽车行业意味着，汽车行业的未来前景喜人，消费者的选择将会扩大。我们欢迎新公司加入进来，但我认为他们需要像老牌公司那用履行自己的义务，这样才公平。”

苹果日本办事处没有回复置评请求。如果苹果真的进入汽车市场，它可能自己生产汽车，或者外包生产，就像 iPhone 那样。如果选择外包，苹果及其承包商将不得不决定由谁负责修理汽车、处理召回问题以及与安全监管机构打交道。

丰田章男的评论表明，该行业不愿意接受苹果让其合作伙伴承担长期风险的模式。他也没有透露日本汽车制造商协会中是否有成员正在与苹果谈判。

苹果进入汽车市场引发了许多传统汽车制造商的担忧，他们担心苹果品牌汽车可能颠覆当前市场。这些担忧可能导致近几个月来苹果与多家公司谈判以失败告终，因为这些公司不希望沦为苹果汽车代工厂商。

不过，作为全球最大和第二大汽车制造商，丰田和大众似乎没有那么担心。大众首席执行官赫伯特 · 戴斯 (Herbert Diess)2 月份曾表示，他并不害怕苹果进场。他说，汽车行业与科技行业不同，苹果 “不可能在一夜之间就颠覆它”。