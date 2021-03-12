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华为将在马来西亚发布 MateStation S 台式机：外观与国内不同

2021/3/12 7:37:47 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月12日消息 昨日华为在欧洲发布了 MateStation S 台式机，产品将于 6 月上市，搭载 6 核 12 线程 AMD R5-4600G 处理器。与此同时，华为马来西亚官方账号也发布了预热海报，表示华为 MateStation S 台式机也将在马来西亚发布。

IT之家此前报道，华为在国内于 2020 年 12 月发布了 MateStation B515 商用台式机。这款产品采用紧凑的小机箱设计，可选配 AMD 锐龙 4000 系列 APU，集成 Vega 核显。

华为在海外发布的 MateStation S 台式机除了前面板的外观不同以外，内部结构、配置方面与国内版相同。这款主机采用双 SO-DIMM 内存插槽，可选配 8GB-16GB 内存。机箱内部提供 M.2 2280 插槽、PCIe x16 插槽、PCIe x1 插槽、SATA 接口等。

IT之家获悉，华为此款台式机还配备 23.8 英寸显示器，通过德国莱茵 TÜV 认证，色域覆盖 72% NTSC，分辨率 1080P，对比度 1000:1。此外，这款主机配备的有线键盘还支持华为手机一碰传、多屏协同等功能，右上角有着专用的指纹识别按键，保障了企业用户的安全性。

目前华为 MateStation B515 系列主机在国内售价 3899 元起，可选配指纹键盘和 23.8 英寸显示器。

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关键词：华为台式机

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