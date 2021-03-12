欧加三国杀：OPPO 震荡重生、realme 机海作战、一加手机补足短板

OPPO 十年理想之作来了，它或许在向苹果致敬。除了这一点，这也是 OPPO 在欧加集团下发布的 “第一款”产品。

在手机行业，谁都不可否认苹果是指路标，也是唯一矗立在行业里的标杆。苹果的任何风吹草动都足以让国内厂商的神经立刻紧绷起来。从刘海屏到后摄像头组合，再到不附赠充电器，这些动作均在一一被国内厂商所抄袭。

今天，OPPO 的十年理想之作 Find X3 系列已经诞生，除了致敬苹果，它更像突破高端。

一、震荡的 OPPO

OPPO 的高端化之路并不平坦。

2018 年，OPPO 就开始布局高端市场，但其在高端市场的动作却一直表现平平，除了被华为碾压，还会经常与小米一争高低。

“OPPO 现在员工流动率也很大，跟互联网大厂没什么区别。”有 OPPO 员工告诉「DoNews」，OPPO 在人员上的流动比以前要大些。

2020 年，OPPO 经历了震荡期，在此期间，沈义人离开、产品线大幅调整、线下渠道重整，这使得 OPPO 迷失了方向，但 OPPO 的炮口却始终清晰明了——一切为销量服务。

“终于降价了。”OPPO 经销商张华对「DoNews」说道，OPPO 终于学聪明了，Find X3 没有重走老路。而在 Find X2，由于 OPPO 过分自信，导致价格定位失败，整体产品销量不佳。

张华告诉我们，去年在 OPPO 官方降价前，Find X2 系列的销量平平无奇，前来咨询的人很多，但买的却很少，直到官方宣布降价后才有些销量。“OPPO 和华为不是一个量级，如果华为定价 6999 那买的人肯定非常多，事实是 OPPO 不可能成为华为。”

据 CINNC 发布的 2021 年 1 月国内手机销量数据显示，中国市场智能机销量约 3070 万部，环比增长 21%，同比增长 35%，复苏表现强于预期。其中，OPPO 以 22.3% 的市场份额成为中国最大的智能机品牌；vivo 以 19.6% 的份额紧随其后；小米以 16.3% 的市场份额位居第三；华为的市场份额为 15.2%，位列第四。

“因为华为受到制裁事件影响，导致供货不足，销量下滑是正常现象，OPPO 恐怕只是暂时登顶，但如果以整个欧加集团（包含 OPPO、realme、一加）来看，市占率会是第一。”一位手机行业分析人士称。

在 realme 回归中国市场后，它和 Redmi 的攻势似乎从未减弱。原先的攻防阵列也由攻荣耀，防 OV 变成了，攻荣耀和 Redmi。

“realme 回归主要是开拓低端产品路线，走得其实就是 Redmi 的路，OPPO 走得是小米数字系列的路，一加走得是海外高端市场的路。”上述 OPPO 员工说道。

2、重振欧加集团

在分家数年后，realme、OPPO、一加终于走到了一起，拥有了同一个师父——欧加集团。

早在今年 2 月，DoNews 就曾独家获悉，一加已经完成了和 OPPO 研发的合并，这意味着未来一加将和 OPPO 共用研发线，以减小一加的经营压力。另外，DoNews 还获悉，一加一些重研发的产品部门也与 OPPO 进行了合并。

“研发基本去年 12 月就合并了，很多新入职的员工是与 OPPO 直接签署合同。虽然之前一直与一加签劳动合同，但绩效核算基本是 OPPO 那边来计算。”一位一加员工向 DoNews 透露道。

可见，一加产品做为整个欧加集团的产品分支，其使命就是为了完成欧加集团在国际高端手机业务上的布局，而作为另一款主打国际低端手机业务的 realme 品牌走得其实又是另一条路。如今，两大品牌同属欧加集团，其在国际业务上从低到高端的布局已经完成，因此，realme 和一加回归国内也是理所应当。

“这几年一加也在国内布局销售渠道，在每个苏宁店基本都有销售渠道，但整体销量肯定是不如 OPPO 的。”一位苏宁易购线下店销售员说道。

对于整个欧加集团来说，2020 年一直在求变，但对于 2021 年来说，或许会更加求稳，但其需要面临的问题是手机零部件供应链的日益紧张，尤其是手机芯片。

日前，高通公司发布公告称，由于供应链周期问题，所有高通芯片将会延期交付至少 7 个月以上，也就是说，现在下单采买高通的芯片至少要等到今年 10 月份。这对于手机厂商来说无疑是沉重的打击。

“这次的产能不会有太大问题，之前已经采买好了芯片以供备用，但如果高通芯片推迟半年以上，或许只能用 MTK 芯片了。”上述 OPPO 员工说。

在高通发布延迟通告后，或许有更多手机厂商会将救命稻草放在 MTK 联发科的身上。虽然联发科在芯片之路也在寻求突破，但其芯片至今却主供于中低端手机之上，大多数厂商的高端机使用的是高通芯片。

“华为的芯片被卡脖子了，现在其他厂商的芯片供应恐怕都要受到这个威胁。但华为是有芯片设计能力的，小米 OV 都没有芯片设计能力，甚至关于通信方面的专利都很少，它们大多数的专利是在实用型专利上。”上述手机分析师直言道。

目前，OPPO 也在上海招聘芯片方面的专业人才，以加速芯片研究和设计。上述 OPPO 员工告诉我们，“OPPO 一直都在芯片方面招人和挖人，但芯片不是短期可以实现的，我们都知道华为用了十多年才把芯片做成现在这样，很不容易了。”

另有 OPPO 离职员工告诉我们，OPPO 在管理和产品线上都存在一些问题，对内强调本分，对外强调共融，这导致了产品上的进退两难以及人才管理上流失的问题。“有一些是技术有了但不应用，结果最后别的厂商用了，国产手机永远是谁抢占先机谁就能赢，它和苹果、三星是不一样的。”

抢占先机一直是国产手机战略中的致命一环，早于友商开卖一天就能够优先于友商抢占市场，毕竟在安卓机市场中大多是以配置和开卖速度取胜。

因此，线下渠道也是手机厂商中的兵家必争之地。但在 2020 年，OPPO 却关闭了位于上海的首家超级旗舰店，线下渠道洗牌也是 OPPO 必经之路。

同样是 2020 年，小米开始整治线下销售渠道，将原有的加盟体系全部改为直营体系，将话语权牢牢地掌握在自己手中。而对于 OPPO 来说，这也是其需要经历的阵痛。

今年 2 月 1 日，OPPO 在大客户答谢会上宣布县城清零计划，称将在未来 “实现每个县城都有一家 OPPO 店”。这也表明，OPPO 在渠道方面将会进一步覆盖下沉市场，强化在渠道上的优势。

据悉，目前 OPPO 在一些三四线城市的店面大多以加盟为主，甚至是不正规的 “黑店”，且 OPPO 对于这些店主的利润并不丰厚，在 Find X2 销售时期，平均利润仅有约 500 元，并且如遇销量不佳时还需自己贴补赠品费用，而本次的 Find X3 在利润方面也基本与 Find X2 系列无异。

另外，除了线下市场，OPPO 在线上的渠道也需要进行补课，毕竟疫情足矣让 OPPO 明白线上渠道的重要性以及不可替代性。

3、欧加三国杀来临

在今年，欧加集团三国杀时代也正式来临。

手持三张牌的欧加集团该如何利用好这些牌将成为今年的重点。首先我们来看一下这三个品牌的画像：一加主要聚焦高端，服务商务人士、极客群体；OPPO 主要聚焦中高端，服务新晋职场人士、游戏玩家、学生群体；realme 主要聚焦中低端，服务学生、中老年群体。

可见，在这样的群体画像之下，三者都能相互补足短板，形成长尾效应。同时，欧加集团可以利用一加和 realme 在国内进行圈粉，以吞掉市场绝大部分份额，以此更好地出圈成为大众熟知的产品。

在 2021 年，一加刘作虎的内部信中也可以看出，未来的一加将不再是小而美，也不再是主打高端，而是发力更低价格的机型，以填充自己品牌的产品线。realme CEO 徐起也称，今年将会补充旗舰机型，争取每月都有新品。

虽然身处一处，但三张牌有着他们不同的使命和市场定位，当这场三国杀开启之时，中国手机市场的战况又将是另一种局面，但摆在它们之间的问题也随之而来——该如何保持独立的核心竞争力。