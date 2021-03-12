纬创印度苹果 iPhone 工厂复产，暂时仅一半员工到位

3 月 12 日，苹果 iPhone 生产合作伙伴纬创已宣布恢复其位于印度卡纳塔克邦科拉区工厂的生产，该工厂在去年 12 月的一场骚乱中被迫关门。

据悉，纬创正缓慢恢复工厂运营，目前只有 6000 名工人到岗。而此前，该公司的员工人数达 1.2 万人。不过，在对所有员工进行背景调查后，该公司计划逐步恢复全面运营。

印度卡纳塔克邦工业部长贾加迪什 · 谢塔尔 (Jagadish Shettar)在参观纬创工厂时表示：“由于去年 12 月份发生了与薪资相关的骚乱问题，许多员工都对黯淡的未来感到担忧，我们不希望这样的事件重演。从今以后，请将此类事件通知当地政府，并寻找解决问题的中间途径。”

在参观期间，谢塔尔还强调，任何问题都不能通过暴力来解决，并要求工人们与管理层和当地官员找到友好的解决方案。

上今年 2 月份，苹果曾声称纬创工厂将重新开始运营，但仍将处于 “留用察看”状态。苹果当时表示：“随着纬创开始招聘团队成员并重新开始运营，工厂里的每个人都将接受一项新的培训计划，以确保他们了解自己的权利，以及如何表达担忧。”

去年 12 月，纬创工厂工人开始暴动，原因是有人声称他们没有拿到纬创承诺的工资。员工们声称，他们的工资比承诺的少 42%。工程师们声称，他们的月薪从 2.1 万卢比 (合 285 美元)降至 1.2 万卢比 (合 163 美元)。

员工们砸碎玻璃，掀翻汽车，破坏工厂设备，以示对不公平待遇的抗议。在骚乱发生并造成价值数百万美元的损失后，纬创解除了负责印度事务副总裁的职务，并承认拖欠当地工人的工资。