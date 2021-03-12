佳士得首次拍出非实物的数字艺术品：售价近 7000 万美元

北京时间 3 月 12 日早间消息，据报道，本周四，一件数字艺术品在佳士得拍卖行以近 7000 万美元的价格售出。这是大型拍卖行首次拍出一件不以实物形式存在的艺术品。

《每一天——最开始的 5000 个日夜》（The First 5000 Days）是昵称 “Beeple”的美国艺术家迈克 · 温克尔曼（Mike Winkelman）的数字作品。这是一幅由 5000 张独立图片组成的拼贴画，而这些独立图片是在超过 13 年的时间里每天一张制作而成的。

佳士得在 Twitter 上表示，这款作品的售价为 69346250 美元，而 Beeple 也成为目前在世的最具价值的三名艺术家之一。

这款作品以一种新型数字资产 “不可替换令牌”（NFT）的形式存在。这意味着，这款作品经过了区块链技术认证，可以证明其原创性和所有权。

近几个月，随着爱好者和投资者用闲置资金购买互联网上的虚拟商品，NFT 市场快速发展。上月，同样出自 Beebple 之手的一段 10 秒视频在 NFT 市场 Nifty Gateway 上卖出了 660 万美元。

Beeple 表示：“没有 NFT，就没有合法的方式来收集数字艺术品。”他创作的数字艺术品主题涵盖科技、财富和美国政治。

当被问到对作品卖出数百万美元的价格有何看法时，这名 39 岁的平面设计师表示自己无言以对。他曾为贾斯汀 · 比伯和凯蒂 · 佩里等明星制作演唱会视觉效果。“我不知道，或许你可以在报道中加入表情符号。太疯狂了。”他说。

通过 NFT，艺术家的版税被集成在合约中。NFT 每次转手，Beeple 都能获得 10% 的版税。他表示：“我真的认为，这将被视为艺术史的下个篇章。”

各种数字对象都可以制作成 NFT，并作为资产进行交易，包括艺术品、体育收藏品、虚拟世界中的大片土地、加密货币钱包名称，甚至 Twitter 消息。Twitter 公司 CEO 杰克 · 多西（Jack Dorsey）正在进行一场数字拍卖，以 NFT 形式卖掉自己曾发布的第一条 Twitter 消息。

根据 NonFungibles.com 的数据，艺术类 NFT 约占 NFT 历史销售额 4.15 亿美元的 1/4。该网站汇总了以太坊区块链上的历史销售数据，而以太坊是记录这类资产最常用的分类账簿。

音乐艺人也在加入这场运动。美国摇滚乐队 King’s of Leon 已推出了一张 NFT 专辑。

Beeple 认为，NFT 火爆的部分原因在于，疫情期间人们的上网时间增加。与许多狂热者一样，他也相信，NFT 可能代表着所有权制度的未来。他说：“在过去 100 年里，股票一直是占主导地位的资产类型。我认为，这样的情况可能不会一直持续下去。现在的孩子们并不喜欢企业。因此，我并不觉得他们会自动盲目地把钱给企业用于投资。”

不过，与许多新的小众投资领域类似，如果热潮过去，投资者可能会面临亏损风险。Beeple 也表示，许多 NFT 最终将失去价值。

纽约 Dilendorf 律师事务所关注加密货币的律师马克斯 · 迪伦多夫（Max Dilendorf）表示，尽管 NFT 可以作为有法律强制属性的合同发挥作用，但也存在与保险、税务和知识产权相关的问题。他表示：“如果购买了昂贵的 NFT，你必须知道，你要面对哪些情况和条款。从我的经验来看，NFT 市场的参与者并没有真正的仔细思考。”

不过迪伦多夫预计，未来 5 年内，整个实体艺术品市场将会以 NFT 的形式逐步数字化。