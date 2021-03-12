李东生：TCL 华星围绕印刷 OLED、QLED、Mirco-LED 等持续加大研发投入

IT之家3月12日消息 3 月 10 日，TCL 科技发布了 2020 年年度报告。李东生在 TCL 科技 2020 年年报董事长致辞中表示，报告期内，按 2019 年重组后同口径，公司实现营业收入 766.8 亿，同比增长 33.9%；净利润 50.7 亿，同比增长 42.1%；归属于上市公司股东净利润 43.9 亿，同比增长 67.6%。

致辞指出，TCL 华星当期实现营业收入 467.7 亿，同比增长 37.6%；净利润 24.2 亿，同比增长 151.1%。通过技改增效，武汉 t3（LTPS）产能由 48K 提高到 53K；t4（OLED）一期实现满产，二期、三期加快建设。深圳 t1\t2 和 t6（G11）保持满销满产，其中 t6 产能由 90K 增加到 98K，大尺寸产品出货面积增长 32.9%。受惠全球液晶产品市场需求增长，6 月份大尺寸液晶产品价格开始上涨，TCL 华星经营利润逐月提高。

▲ TCL 华星柔性 OLED 屏 | 图源：TCL 华星

李东生表示，TCL 华星围绕印刷 OLED、QLED 以及 Mirco-LED 等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入，取得重大进展。报告期内，公司新增 PCT 专利申请 1,536 件，累计 PCT 专利申请数量达到 12,797 件。同时战略投资日本 JOLED 公司，加快布局下一代新型显示技术。

IT之家了解到，谈及 2021 年经营预测时，李东生在致辞中提到，今年受芯片和玻璃供应短缺及新产能开出延误影响，LCD 面板市场供需持续偏紧，预期上半年产品价格依然坚挺，下半年供需大致平衡。LTPS 产品更多进入车载和IT产业市场，供求趋于平衡。近年 OLED 产能增长很快，头部企业垄断优势明显，竞争将非常激烈。

“深圳华星 t7（G11）工厂一期已开始投产，本公司收购的苏州三星 LCD 显示和模组工厂将在第二季度交割并表，LCD 面板产量和营收将显著增长。武汉华星 t3 LTPS 已新开拓车载和IT业务，预计业绩趋好；公司已回购 t3 项目 39.95% 的少数股东权益，可增厚当期利润。t4 的 OLED 业务竞争压力依然很大，我们将努力改善经营业绩。”