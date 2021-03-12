新冠疫情还没退，就想搞 MWC 2021 几万人大展会，难啊

疫情尚未结束，就想办几万人大展会？尽管组织者和举办地已经等不及了，参展商和参会者却不敢轻易冒险。

顶着疫情办大展会

全球移动通信协会（GSMA）上个月宣布，今年的全球移动通信大会（MWC）不会取消，而是推迟到 6 月 28 日至 7 月 1 日间，继续在巴塞罗那的会展中心举办。本周他们宣布了 6 月份巴展的具体安排情况。毫无疑问，5G 技术和相关设备是今年 MWC 最大热点。

等一下，今年 6 月在巴塞罗那办线下展会？没把新冠放在眼里？目前全球仍然处在新冠疫情之中，西班牙现在还是每日新增确诊近 7000 例。而且，欧洲各国还在陆续实施居家限制。而且很多国家都没有取消旅行禁令。西班牙目前还对美国旅客有着旅行限制。可想而知，GSMA 的展会计划引发了诸多质疑和争议。

但 GSMA 似乎心意已决。上月底，GSMA 提前举办了原先应该在夏天召开的 MWC 上海大会，这也是自去年疫情爆发以来他们首次举办线下展会。而原本 2 月底召开的巴展则推迟到 6 月底，两个展会时间正好对调。

GSMA 的 CEO 霍夫曼（John Hoffman）对媒体表示，2 月底的 MWC 上海展会吸引了近 2 万参会者，虽然低于 2019 年的 6 万人，但依然令人兴奋。霍夫曼预计今年 6 月底的巴展可能会吸引 4-5 万参加者，而上届 2019 年 MWC 参加人数则是 11 万。

但这种乐观或许有些脱离实际。中国是全球疫情管控最好的国家，早就恢复了正常的商业活动；拿 MWC 上海展会来说事，显然没有任何参考意义。中国的疫情新增病例数更是与西班牙有着天壤之别，斗牛士国度昨天新增确诊接近 6700 人。

而且，MWC 上海展会面向的是全球疫情控制最好的东亚地区，巴展参会者却是来自全球各个大洲，正是疫情最为肆虐的国家。2019 年上届 MWC 巴展的官方数据显示，接近七成的参会者都来自于西班牙以外国家。目前西班牙还对美国和英国实施入境限制。

尽管主要国家正在积极推进新冠疫苗接种工作，但由于疫苗暂时产能有限，夏天也不太可能到普遍接种的程度；而且目前能够生产疫苗的国家都在优先保证本国接种，发展中国家的疫苗供应极其紧张。

或许因为这一原因，GSMA 并不要求必须接种疫苗才能参加 6 月巴展，只要求提供 72 小时内的阴性核酸检测证明就行。“如果世界都普及疫苗最好不过，但我们今年无法指望这点，因此，我们将依靠病毒检测确保巴展中心以及整个巴塞罗那来实现隔离病毒（Immunity Bubble）。”霍夫曼表示。

GSMA 宣布为巴展准备的疫情防控手段还包括：在巴展中心提供快速病毒检测，展会场地只允许单向通行，展会中心加装通风设备，要求参展者保持安全社交距离，使用智能设备减少接触等等。

然而，这些所谓的防控手段已经被多次证明并不保险，可能带来灾难性后果。去年 9 月美国白宫举办了提名最高法院大法官的活动，尽管虽有参加者都通过了检测，但却造成了一场最高规格的超级感染事故，感染者中包括了美国前任总统。

今年 1 月底，美国加州洛杉矶举办了一个只有 80 人参加的小型科技会议 Abundance 360（还有数百人通过视频接入会议）。尽管当地卫生部门建议不要举办多人活动，但活动组织者相信对所有参会者进行核酸检测就可以保证安全。结果却导致了 20 多人因此感染新冠，组织者不得不公开道歉。

参展商们不愿冒险

虽然 GSMA 急切地想继续办展会，但厂商们却并不买账。按照目前的疫苗接种步伐，根本无法保证 6 月底巴展开幕时的安全。随着各家厂商纷纷站出来公开表态拒绝参会，GSMA 的办展雄心也一次又一次遭受打击。

在 GSMA 公布 MWC 21 的防疫计划之后，爱立信本周二率先宣布自己不会去巴塞罗那参展 MWC。“考虑到新冠疫情的持续影响，我们首要考虑人员的健康福祉，爱立信决定不会参加 MWC 21 展会。这个决定令人遗憾，但也体现了我们对疫情下人员和差旅管理的谨慎态度，疫苗接种还在全球逐步推进。”

值得一提的是，去年爱立信也是第一个站出来宣布取消参展的厂商。和去年的情况相似，爱立信的公开表态也让之前还在犹豫的其他厂商们下定了决心，索尼、诺基亚、甲骨文等头部参展商不约而同地站出来表示拒绝。他们的理由毫无疑问还是对疫情的担忧情绪。

诺基亚随后也表态自己不会参展，但这家欧洲公司似乎还希望给 GSMA 留点面子，表示自己会参加 MWC 的线上展会。“我们员工、客户以及合作伙伴的健康至关重要。考虑到展会是面向全球范围，而全球疫苗接种依然处于初期阶段，我们因此郑重决定只参加线上展会。”

索尼移动发表声明称，“公司已经决定不会参加 MWC 2021 展会。随着世界逐渐转向数字化和网络机遇以阻止新冠疫情蔓延，索尼移动也将转向新的传播方式，将我们令人兴奋的产品信息传递到更为广阔的受众”。

值得注意的是，索尼移动是首家公开拒绝参展的手机厂商。但目前索尼移动在手机行业的地位已经式微，智能手机的几大厂商，包括三星、LG 以及中国的四大厂商还没有最终对外表态。

三星以往习惯在 2 月底的 MWC 上发布 Galaxy 新款手机，但今年巴展推迟，Galaxy 21 旗舰系列也已经发布，三星并没有旗舰产品需要在 6 月底发布。这也降低了三星参展的动力。而且，6 月底也不是发布新产品的理想时间。通常来说，手机厂商会在每年春季和秋季发布年度旗舰，尤其是岁末的圣诞购物旺季，而夏季通常是欧美市场每年手机的销售淡季。

在爱立信、诺基亚、索尼、乐天、Facebook 带头拒绝参加巴展之后，AT&T、思科、Sprint、德国电信、英国电信、KPN、Orange、Verizon 等此前就不愿明确表态的企业或许也将纷纷做出决定。移动行业巨头高通此前宣布新任 CEO 安蒙（Cristiano Amon）计划去巴展进行主题演讲，“但也会密切关注情况”。

相比之下，中国厂商们的态度则较为暧昧，显然还在犹豫。在回应新浪科技置评要求时，华为、vivo 和 OPPO 都不愿给出明确答复。小米方面表示，“目前的计划是参加。”但一位小米内部人士透露，他们并没有最终决定，是否参展还要看疫情情况。只有一加明确表示不会参加。

相比之下，或许中国厂商不愿意直接拒绝 GSMA，不愿放弃巴展带来的商机，尤其是在欧洲和拉美市场的曝光度和合作商机。过去几年时间，中国厂商在这些市场的出货量突飞猛进，也成为了 GSMA 的主要支持者。一位不愿具名的中国厂商内部人士向新浪科技透露，“这个事情我们暂时不想表态，本身和 GSMA 也在沟通中，涉及到一些谈判。”

CounterPoint 的数据显示，去年欧洲智能手机市场因为疫情原因整体出货下滑了 14%，但小米和 OPPO 出货却增长了 90% 和 82%，目前分别排在第三和第五位。受技术制裁影响，华为（包括荣耀）则出货量锐减了 43%，市场份额从第二位下滑到第四位。

城市渴望展会回归

在遭遇爱立信带头拒绝参展之后，GSMA 随后发表声明，表示尊重爱立信拒绝参展的决定。但他们强调，会为无法来到巴塞罗那的各家公司和媒体记者提供一个线上平台。“我们理解不是每个人都能来到巴塞罗那参加 MWC 21 展会。因此我们开发了行业领先的线上平台，确保每个人都可以享受到独特的 MWC 体验。”

GSMA 迫切想办展会的心情可以理解，毕竟这是他们的主要营收来源，占据了接近八成的营收。由于疫情原因，去年的巴展在开展两周前被迫取消，GSMA 向参展商退还了部分展费，对观众退回了门票费用，失去了大笔营收。

GSMA 因此不得不在去年夏天裁员了 20%，并将年度支出预算削减了 40%。如果今年展会继续取消，GSMA 会连续两年损失惨重。毕竟一家大厂商参加 MWC 展会的展位费用就可能高达数百万美元，而观众门票一张也最便宜也要 800 欧元（约合 900 美元）。

或许比 GSMA 更渴望巴展的，是巴塞罗那这座城市。作为全球规模最大的展会之一，巴展每年吸引超过 10 万游客，给这座城市带来数亿美元的营收。为了给巴展让位，巴塞罗那俱乐部甚至在展会期间不安排主场比赛。每年巴展期间，巴塞罗那市区的所有酒店都会以高价爆满，甚至连周边地区都会找不到床位。

如果不是因为新冠疫情，巴塞罗那原本预计 2020 年 MWC 可以带来高达 5 亿欧元的营收，创造 1.4 万个临时工作岗位。但疫情摧毁了一切商机。巴塞罗那 70% 的酒店被迫关门，游船彻底停运，巨大的巴展会议中心被改造了新冠临时医院，但巴塞罗那并没有启用。

线上的展位并不能给巴塞罗那带来什么实际收益，即便是展会规模缩小一半，也可以给这座城市带来急需的经济提振。或许重新举办巴展，更为重要的是向世界传递一个信号。巴塞罗那展会中心主管特斯马尔（Christoph Tessmar）表示，“重要的不是（今年巴展的）参会人数，而是重新启动商业和旅游业。”巴塞罗那市政府的数据显示，在正常年份，旅游业占据了巴塞罗那经济的 12%，解决了 9% 的就业人口。

不管疫情如此，巴塞罗那今年夏天都要豁出去迎接诸多展会：在 MWC 召开之前，还有 5 月份的 Alimentaria 美食展以及 6 月份的 ISE 国际视听设备及显示技术展。这两个大型展会可以被视为 MWC 巴展的前奏，也可以被视为疫情防控的测试。

而全球其他重要展会城市也在密切关注着疫情中的线下巴展能否安全顺利召开。今年 9 月的 IFA（国际消费电子展会）也将如期在柏林召开，目前还没有改期计划。消费电子展（CES）的举办地拉斯维加斯同样热切期盼着大型展会的回归。

去年的 CES 幸运地赶在新冠疫情爆发之前举办，吸引了高达 17 万人参加，给拉斯维加斯的酒店、餐厅、酒吧、秀场、赌场、商场等商业圈带来了 4.6 亿美元的直接和间接收入。但今年的 CES 就只能完全转为线上举办，参展商也从去年的 4500 个急剧下滑到不到 2000 家。

线上展会让拉斯维加斯什么也捞不到。赌城原本就因为去年的疫情而停摆数月，失业率一度高达 34%，即便是重新开业之后也是生意惨淡，目前失业率依然有 10%。CES 取消线下展会更是让这座城市雪上加霜。今年 1 月份拉斯维加斯的游客数量同比下滑了三分之二。

拉斯维加斯会展中心刚刚完成了 10 亿美元的扩建项目，原本打算盛大迎接规模庞大的 CES 2021，但现在却只能门可罗雀。而原先 CES 期间房价高达 400-500 美元的 Strip 闹市区酒店，只能以几十美元的地板价促销。

在拉斯维加斯专做中国游客生意的华人导游王成对新浪科技诉说，自己过去一年几乎是没啥可做，只能靠此前的积蓄维持生计，等待疫苗普及和疫情结束。他在拉斯维加斯已经工作了十多年，现在赌城根本没有中国游客，也不知道自己还能做什么。“背不背，想想东京奥运会。我觉得今年夏天要举办奥运会更悬啊。”即便是失业了近一年时间，王成依然保持着苦涩的幽默感。

（由于新冠疫情爆发，原本去年召开的东京奥运会推迟到今年 7 月召开。距离奥运开幕只剩下四个月时间，外界猜测这届奥运会很可能会再次推迟，甚至直接取消。如果奥运被迫取消，日本经济损失可能会超过 300 亿美元。）