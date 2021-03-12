IDC：中国网络安全支出以 16.8% 的高增速领跑全球

3 月 12 日消息 最新发布的《IDC 全球网络安全支出指南 , 2021V1 》中，IDC 预测 2021 年全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到 1,435 亿美元，相比 2020 年增长 8.7%。

IDC 认为，全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力巨大。在 2019-2024 年期间内，全球网络安全相关支出将实现 9.41% 的 CAGR（复合年均增长率），预计 2024 年将达到 1,892 亿美元。

IDC 中国网络安全市场分析师王一汀认为 ,“十四五”规划下，未来五年网络安全市场会跟随国家整体科技进步的方向快速发展。

中国网络安全市场近五年在数字化转型、国家政策法规、市场需求等多方因素的推动下也实现了快速增长。IDC 预测，2021 年中国网络安全市场总体支出将达到 102.2 亿美元，2020-2024 年预测期内的年 CAGR（复合年均增长率）为 16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。

到 2024 年，中国网络安全市场规模将增长至 172.7 亿美元。2020 年，安全硬件在中国整体网络安全支出中仍将继续占据绝对主导地位，占比高达 47.2%；安全软件和安全服务支出比例分别为 20.8% 和 32.0%。从行业上来看，政府、通信、金融仍将是中国网络安全市场前三大支出行业，与往期保持一致，占中国总体网络安全市场约五成的比例。