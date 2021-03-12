App Store 服务器通知更新，苹果提醒开发者立即更新代码

IT之家3月12日消息 昨日，苹果面向开发者宣布，App Store 服务器通知更新。
IT之家了解到，如果 App 支持 “家人共享”功能，开发者现在可以接收新的 App Store 服务器通知，来了解家庭成员状态的实时更新。
通过 REVOKE 通知，开发者能知道何时应该撤销某位家庭成员对自动续期订阅或非消耗型 App 内购买项目的访问权限。当购买者针对某项 App 内购买项目停用了 “家人共享”，购买者或家庭成员离开了该家庭组，或购买者要求并收到了退款时，App Store 即会将此通知发送到开发者的服务器。
现在，当一个共享订阅因账单问题而无法续订，以及该订阅成功续订时，App Store 都会为每位家庭成员发送 DID_FAIL_TO_RENEW 和 DID_RECOVER 通知。
苹果提醒称，即日起，在分发环境中已不再支持以下弃用的 App Store 服务器通知和顶级对象。请开发者立即更新代码，以便继续提供无缝的用户体验。
RENEWAL
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