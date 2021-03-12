App Store 服务器通知更新，苹果提醒开发者立即更新代码

通过 REVOKE 通知，开发者能知道何时应该撤销某位家庭成员对自动续期订阅或非消耗型 App 内购买项目的访问权限。当购买者针对某项 App 内购买项目停用了 “家人共享”，购买者或家庭成员离开了该家庭组，或购买者要求并收到了退款时，App Store 即会将此通知发送到开发者的服务器。