AMD 官宣已解决 500 系主板 USB 断连问题，AGESA 1.2.0.2 微码即将发布

IT之家3月12日消息 近期有众多 AMD 500 系主板用户出现了 USB 断连问题。在连接主板 USB 口使用键盘、鼠标、外置声卡、VR 头戴显示器等产品时，会随机出现无响应、断连的故障。AMD 官方于 3 月 7 日承认了这一故障，并给出了临时修复建议。

据外媒 VideoCardz 消息，AMD 今日宣布应解决了该故障，AGESA 1.2.0.2 微码即将发布。

AMD 官方 Reddit 账号表示，“十分感谢 Reddit 社区用户向 AMD 提交的反馈。在您的帮助下，我们相信已经找到了造成 USB 断连问题的根本原因，并开发了一系列解决措施修复以下问题：USB 口断连、USB 2.0 音频设备爆音、USB/PCIe Gen4 无法共存。

AMD 正在准备 AGESA 1.2.0.2 版本主板微码，计划于一周之内发送给主板厂商进行测试。消费者预计会在今年 4 月初下载到 beta 版 BIOS 更新，具体计划将以主板厂商的官方消息为准。

IT之家了解到，如果用户在更新 AGESA 1.2.0.2 之后依旧遇到 USB 断连的故障，AMD 建议用户下载独立的 Bug 报告工具，并与 AMD 客户支持部门联系。