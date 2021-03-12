北京市高限处罚 “动漫之家”隐蔽违法行为，被责令删除所有违规动漫

IT之家 3 月 12 日消息 据首都新闻出版报道，近日，北京市文化市场综合执法总队（以下简称 “总队”）根据线索，查处北京首例通过暗设隐蔽通道向用户提供含暴力、色情、低俗内容的网络动漫产品案件。总队责令尚科齐（北京）网络科技有限公司关停 “动漫之家”平台 “日漫频道”，删除全部违规网络动漫，并依法对该公司作出最高限行政处罚。

IT之家获悉，“动漫之家”平台使用技术手段，以 PC 网页端和手机 App 端联动的方式，向公众提供违规动漫的观看和下载，隐蔽性极强。此种传播违规网络动漫的方式，为北京市查处首例。该企业的技术手段未用于平台健康发展，而是作为移花接木的桥梁，企图逃避执法监管和内容审查，严重扰乱市场秩序。

2021 年 2 月 5 日，总队责令尚科齐（北京）网络科技有限公司立即关停 “动漫之家”平台 “日漫频道”，删除全部违规网络动漫，并依据《互联网文化管理暂行规定》和《北京市文化市场综合执法行政处罚裁量基准》，对该公司作出罚款 3 万元的最高限行政处罚。

数据显示，动漫之家关联公司为尚科齐（北京）网络科技有限公司，该公司成立于 2011 年 7 月，注册资本约为 1139.24 万人民币，法定代表人为杨彦才，公司经营范围主要包括技术服务、网页设计、组织文化艺术交流活动、公共关系服务、从事互联网文化活动等。该公司由杨彦才和深圳市雅思信息咨询有限公司共同持股，杨彦才为最大股东及实际控制人。