中国电信研究院完成业界首次 50G PON 样机测试：下行传输速率约 40Gbps

近日，中国电信研究院成功完成业界首次现网 ODN 模拟环境下的 50G PON 样机技术测试，测试结果显示，50G PON 系统的性能和 ODN 基础设施重用能力完全达到预期。

固定宽带网络已步入 F5G 千兆时代，中国电信正在规模部署基于 10G PON（XG-PON，10G-EPON）技术的光接入网，满足高清视频、工业互联网、行业数字化等新型业务场景对网络接入的要求。与此同时，中国电信承接国家重点研发计划，牵头开展下一代光接入网 50G PON 技术的国际标准制定工作，满足 10G PON 网络向未来平滑演进升级的需要。

此次样机技术测试在中国电信研究院实验室（上海园区）进行，测试结果显示 50G PON 样机可实现下行约 40Gbps 的业务传输速率，同时 50G PON 样机可在 1:32 分光比、10 公里光纤距离的 ODN 环境下完成 ONU 的注册上线及正常工作。这是业界首次在现网 ODN 模拟环境中成功验证高速 50G PON 样机方案，对于产业链发展具备积极的指导意义。

中国电信研究院后续会联合产业链伙伴，持续推进 50G PON 的标准及产业化工作，促进下一代光接入网的发展和成熟，满足未来多种智能应用的业务接入需求。