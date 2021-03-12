OPPO Find X3 系列专访：Find 追寻科技与艺术最完美的交合点

3 月 11 日晚间，OPPO Find X3 系列手机正式发布，包括 OPPO Find X3 Pro 和 OPPO Find X3 两款机型，售价从 4499 元至 6999 元起不等，于 3 月 19 日 10:00 正式开售。作为 OPPO 的十年理想之作，在全新的 Find X3 系列上，OPPO 带来了全链路 10 bit 色彩技术，开辟了高端机新赛道。在设计上 Find X3 系列还带来了 “不可能”的一体化曲面，整个影像镜组与整个后盖一体成型没有任何断点，实现了浑然一体的高端设计。

Find X3 系列新品发布会后的采访中，Find X3 技术团队和IT之家等媒体分享了这款产品的设计理念以及产品背后的细节，OPPO Find 产品线总监党壮丽、OPPO 影像产品经理白浪、OPPO ID 设计师谢沛伶、OPPO 屏幕产品经理董乐麒参与了本次采访。

关于设计

全新的 OPPO Find X3 系列手机通过极其复杂的热锻工艺实现了 “不可能的曲面”，整个影像镜组与整个后盖一体成型没有任何断点，在影像模组凸起的边缘，OPPO Find X3 通过连续曲面进行了过渡，实现了浑然天成的圆润手感和观感，OPPO 有意通过一种激进、极其复杂的工业设计来强调手机的影像系统和高端属性。

不过，越先锋的事物越容易引起争议，有人觉得一体化 “环形山”设计非常激进，难以接受，也有人觉得太过于理想化。对此，OPPO ID 设计师谢沛伶在采访中直言，OPPO 和他们的设计部门在追求，这是整个工业生产上大家都会追求的东西，为什么在市面上很少看到，因为它难做。恰恰因为这样，一体化的东西是更有价值感、更高端的。“这真的是我做过最复杂的一款外观上的手机了”，谢沛伶在采访中直言。“这块后盖是不计成本的给用户做出来，一片玻璃后盖的成本是非常高昂，不是细节上小小探索，我们是往行业又跨进了很大的一步，我们是市面上唯一的一家手机后盖一体化的厂家，没有第二家了”。

此外，在 Find X3 的项目中，OPPO 持续在做外观调研，一直会频繁的接触用户，去跟他们做一些交流，看一看他们真实的需求，最终做出选择。

OPPO Find X3 的三围尺寸为 163.6 x 74 x 8.26 mm，重量为 193g，对于一款堆料凶猛的旗舰机来说，OPPO Find X3 的机身尺寸和重量控制的还是非常不错的。Find 产品线总监党壮丽向IT之家表示，轻薄不是一种选择，是一种能力储备。

关于影像色彩

此次 OPPO Find X3 搭载了双主摄系统，广角主摄和超广角均采用 IMX766，具备 10bit 色彩深度采集、5000 万像素、1/1.56 英寸超大感光面积。IMX766 也是 OPPO Reno5 Pro + 上的那一枚主摄，由 OPPO 与索尼联合开发。OPPO Find X3 系列还带来了一枚独有的显微镜头，能实现 60 倍的放大能力。此外，OPPO Find X3 系列还带来了硬件级堆栈式 DOL-HDR 技术，DOL-HDR 支持长中短曝光帧连续输出，消除不同帧的输出时间间隔。相较于传统的时域多帧 HDR 技术，它的信噪比表现更好，且更能规避鬼影现象，并在动态范围有着天然优势。

采访中，Find X3 团队多次强调了 “探索”一词，何为 “探索”精神？“不可能的曲面”是 OPPO 在设计上的探索，显微镜头则是 OPPO 在影像上的探索。谢沛伶在采访中就表示，勇于尝试对消费者有价值或者未来方向的东西，没人知道他是否真的对，但是要在现有东西坚持判断，勇于尝试。每一代的 Find 传承都在这里，每一代都在勇于尝试一些新的，我们认为对消费者是更有价值的东西。

关于如何看待和相机厂商合作的问题。党壮丽强调，OPPO 对于所有的在影像、色彩方面非常有建树，能够帮助行业提升的厂商、个人以及科研机构，会放开怀抱，我们希望大家能够一起推动整个行业在这个方向的发展。

关于全链路 10bit

除了影像，Find X3 屏幕也是一大亮点，其采用 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，采用 QHD + 分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz 智能动态帧率，获得 DisplayMate A+ 评级，并保持有 12 项纪录。拥有自研的 O-Sync 超频响应技术，可大幅提升屏幕和处理器的同步速度。OPPO Find X3 系列不仅仅是原生支持 10 亿色屏，还实现了从看到拍到再看全链路的打通，覆盖采集、编码、存储、解码、显示整条图像处理过程，在各环节均具备处理 10bit 数据能力。和市面上其它 10bit 的手机相比，OPPO Find X3 Pro 不仅可以看 10 亿色，也能生产 10 亿色。

OPPO 影像产品经理白浪在采访中表示，把 8bit 变成 10bit，就是给用户更多的空间，给用户一个影像的自由度。OPPO 的用户非常多种，但是他们的影像能力是不太一样的，所以对于普通用户，我们会给你一个捷径，对于专业用户我们给一个空间。在影像风格趋向上，我们说色彩旗舰，并不是给你色彩最饱和的旗舰，色彩旗舰一个很重要的就是给你一个很好的色彩自由度，给你一个愉悦的图，但是不是一味地讨好你的眼睛。

关于 “10bit 用户如何教育的问题”，党壮丽表示，行业里面突破的、创新的，引领行业走的东西，对于普通用户来讲一定有一个适应接受的过程，以及理解的过程。这需要 OPPO 从两头走，第一头其实我们正在走的，就是通过我们跟安卓之间的底层支持 10bit ，我们在推动整个行业做普及。第二，在适配上我们对于外部 APP 适配。

在IT之家看来， 10bit 的普及并不会一蹴而就，这还需要一个过程，而像 OPPO 这样的先行者们通过显示色彩领域的推动和创新，正在加速这个过程。作为消费者的我们，在现在、在将来才能获得更好的体验。

在采访中，党壮丽还向IT之家等媒体再一次阐述了 Find 的定位，其表示，Find 一直在追寻的是科技与艺术之间最完美的交合点，OPPO 的理念就是科技为人，它一定是能够给人提供价值，但是它不是冰冷的科技，它一定是懂得你的情感，让你感动的的科技。所以 Find 的定位一直没有变过，就是需要找到科技与人文、艺术最完美的交融点。