调查显示：37% 的美国成年人根据马斯克推文进行投资

北京时间 3 月 12 日晚间消息，据报道，全球消费者研究平台 Piplsay 最新一项研究显示，超过 1/3 的美国成年人曾根据特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的推文，进行过投资或考虑进行投资。

众所周知，马斯克最近成为了数字加密货币和股票交易界极具影响力的明星。通过向 4870 万粉丝发布推文，马斯克还影响了市场走势。Piplsay 的最新研究显示，马斯克的推文也影响了一些美国成年人的投资习惯。

这项调查于今年 2 月 6 日至 8 日在美国各地进行，Piplsay 收到了 30400 名年龄在 18 岁及以上的人群的在线回复。37% 的受访者表示，他们曾根据马斯克的推文进行过投资，或考虑进行投资。

上述数据的收集时间，正值马斯克在 Twitter 上随意开玩笑，并导致数字加密货币 “狗狗币”（Dogecoin）价格大幅飙升。此外，特斯拉在 2 月 8 日还宣布，已购买价值 15 亿美元的比特币。

有报道称，马斯克在 Twitter 上频繁提及金融信息，已经激怒了美国监管机构。与此同时，数字加密货币价格的波动，似乎也影响了特斯拉的市场地位。上个月，在比特币经历了有史以来最大的一次价格下跌后，特斯拉股价也随之下跌 25%。