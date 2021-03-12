首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>网络

调查显示：37% 的美国成年人根据马斯克推文进行投资

2021/3/12 18:08:56 来源：新浪科技 作者：- 责编：孤城
评论：

北京时间 3 月 12 日晚间消息，据报道，全球消费者研究平台 Piplsay 最新一项研究显示，超过 1/3 的美国成年人曾根据特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的推文，进行过投资或考虑进行投资

众所周知，马斯克最近成为了数字加密货币和股票交易界极具影响力的明星。通过向 4870 万粉丝发布推文，马斯克还影响了市场走势。Piplsay 的最新研究显示，马斯克的推文也影响了一些美国成年人的投资习惯。

这项调查于今年 2 月 6 日至 8 日在美国各地进行，Piplsay 收到了 30400 名年龄在 18 岁及以上的人群的在线回复。37% 的受访者表示，他们曾根据马斯克的推文进行过投资，或考虑进行投资。

上述数据的收集时间，正值马斯克在 Twitter 上随意开玩笑，并导致数字加密货币 “狗狗币”（Dogecoin）价格大幅飙升。此外，特斯拉在 2 月 8 日还宣布，已购买价值 15 亿美元的比特币。

有报道称，马斯克在 Twitter 上频繁提及金融信息，已经激怒了美国监管机构。与此同时，数字加密货币价格的波动，似乎也影响了特斯拉的市场地位。上个月，在比特币经历了有史以来最大的一次价格下跌后，特斯拉股价也随之下跌 25%。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马斯卡投资

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用