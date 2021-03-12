英特尔 Raja Koduri 预热新款独显：9 年间 GPU 性能提升了 20 多倍

IT之家 3 月 12 日消息 今天，现任英特尔图形部门首席架构师的 Raja Koduri 在推特上展示了其在 2012 年和 2021 年在实验室拍的照片，感慨道，9 年过去了，GPU的性能提升了 20 多倍。

如下图所示，两张照片分别是在 2012年和现在拍摄，实验室依旧在，工程师鬓已白。Raja Koduri 表示，第一张照片是他在2012年在苹果任职时测试英特尔 Crystalwell 处理器 GPU 的场景。第二张照片应该就是测试英特尔新款独显了。Raja Koduri 表示目前测试的显卡性能已经是当年的20多倍了。

我们可以看到，Raja Koduri 正在测试的 GPU 已经可以跑 3DMark 了，离正式发布也不远了。

IT之家了解到，英特尔已经在移动和桌面平台发布了DG1系列独显，定位入门级。爆料称即将发布的英特尔 Xe-HPG (DG2)独显采用了台积电的 6nm 工艺，顶级型号的 Xe-HPG 显卡有 512 个 EU, 也就是 4096 个流处理器。去年 8 月份，英特尔公布了 Xe-HPG 游戏显卡。官方表示这是一种为游戏优化的微架构，结合了 Xe-LP 的良好的效能功耗比的构建模块，利用 Xe-HP 的可扩展性对 Xe-HPC 进行更强的配置和计算频率的优化。同时，Xe-HPG 添加了基于 GDDR6 的新内存子系统以提高性价比，且将具有加速的光线跟踪支持。Xe-HPG 预计将于 2021 年开始发货。