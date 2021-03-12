《英雄联盟》会员来了：每月 60 元，可享最新皮肤、双倍经验、免费改名……

IT之家3月12日消息 今天，《英雄联盟》官方宣布推出全新系统：福星计划。加入福星计划可以立即体验最新的商城主题系列皮肤，并获得包括20元皮肤优惠券(3张)、双倍经验加成以及免费改名、免费转区、免费叮号等权益。

IT之家了解到，福星计划是英雄联盟推出的一项全新的游戏体验增值服务。每月仅需68元，即可开启31天的福星计划权益，在福星计划生效期间可以体验以下5项增值服务。在福星计划测试期间，价格将限时优惠至60元/月。

福星计划官方介绍：

最新主题皮肤免费使用

加入福星计划后，您将立即获得最新主题系列皮肤的31天免费使用权(您可以在活动页面皮肤池介绍中了解免费皮肤权益)。同时，在福星计划生效期间，新皮肤上架后您也将自动获得31天免费体验权，具体以皮肤池配置为准。

注意1：福星计划生效期间获得的新主题皮肤使用权，皮肤体验权益时间不超过福星计划剩余时间，最长31天。

请注意，新皮肤免费使用权益仅在福星计划权益期间生效，如福星计划权益过期将不可继续体验皮肤。在过期后续费，将会把未体验满31天的皮肤权益补足至31天。

注意2：皮肤权益中的免费可体验的主题皮肤，仅包含权益期间商城正常新上架售卖的皮肤，不包含限定、至臻、海克斯等特殊皮肤，不包含限时上架皮肤，不包含炫彩皮肤。

注意3：免费体验主题皮肤以福星计划页面皮肤池公布为准，会根据新版本发行内容进行调整。3月19日测试上线时新皮肤池为：战斗学院2021，小蜜蜂2021，山海绘卷2021，破败军团2021，福牛守护者 佛耶戈。

注意4：每个新皮肤最长免费使用时间为31天。

3张20元皮肤优惠券

在福星计划生效期间，每31日可获得3张20元皮肤优惠券，可以在道聚城、掌上英雄联盟APP使用。

如召唤师以发售价购买了福星计划皮肤池内的皮肤，每购买一个皮肤，则可在优惠券有效期内将1张优惠券兑换为2000点券。

注意1：优惠券面值为“满20.01减20元”皮肤优惠券，购买皮肤最低价值需要在20元以上才可使用

注意2：优惠券使用范围包括商城正常销售的皮肤(包括最新上架皮肤)，但折扣皮肤、限定皮肤以及其他道具不可使用。

注意3：优惠券使用有效期限为到账31天内，到期未使用或未兑换成为点券将自动失效。

注意4：如一次性购买多个月的福星计划，优惠券将每31天发放3张。

注意5：已拥有原价购买新皮肤可将优惠券兑换成点券的功能，以点击兑换时福星计划页面公布的皮肤池为准。因皮肤池会根据版本更新调整，请召唤师及时兑换。

双倍经验加成

加入福星计划，每购买一次计划，将自动获得31天的双倍经验加成。经验加成以31天双倍经验卡的形式发放，可以与场次卡叠加，不可与时长双倍经验卡叠加使用。

免费改名

每购买1个月的福星计划，可以获得1次免费改名机会。购买多个月，可获得多次改名机会，改名机会可累加。所有的改名机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效，免费改名将遵守改名系统的所有规则，改名卡下架期间不可使用改名机会。

免费叮号

叮号是英雄联盟新推出的一项增值服务，每购买2个月福星计划，可以获得1次叮号的机会。购买多个月，可获得多次叮号机会，叮号机会可累加。所有的叮号机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效。

使用1次叮号机会，可以将召唤师本qq号任意大区1个不满30级的账号，直接提升至30级，并获得30级前的所有未领取的奖励。"叮!"

如果召唤师全部大区均已满30级，可以使用1次叮号的机会，将计划绑定大区30级或以上的账号直接提升10级，并获取所有升级奖励。

注意：计划绑定大区直接升10级的前提是其他大区账号等级全部达到30级或以上。

免费转区

每购买3个月的福星计划，可以获得1次免费转区的机会。购买多个月，转区机会可累加。所有的转区机会在计划存续期间有效，计划到期后额外增加180天有效期，到期不使用将自动失效。免费转区将遵守转区系统的所有规则。

注意：获得免费转区机会不意味着可以立刻直接转区，如转区系统每日转区名额已达上限则不可转区，转区操作请以转区系统规则为准。

如何加入福星计划

福星计划即将开启测试，3月12日开启预约，3月19日开始将分批发放测试资格，拥有测试资格的召唤师可以购买加入福星计划。如预约后未在第一时间获得测试资格，请耐心等待，我们将根据测试情况逐步扩大测试资格发放规模。

官方表示，在测试期间，福星计划购买上限为36个月。测试期间享受限时优惠价60元/月，测试结束后将恢复原价。

预约地址：点此预约

