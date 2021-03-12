禾赛「终止」IPO 背后，4 大原因猜想，激光雷达好戏尚远？

禾赛科技终止科创板上市的消息已经刷爆了自动驾驶圈。

两个月前，这家被看作是「全村的希望」的激光雷达公司正式向上交所提交科创板上市招股书；两个月后，一切戛然而止。

具体时间线如下：

1 月 7 日，禾赛科技申请科创板上市已获受理，拟募资 20 亿元，估值超过 100 亿元。

3 月 5 日，禾赛科技保荐人华泰联合证券向上交所申请撤回对禾赛科技 IPO 并在科创板上市的保荐；同日，禾赛科技也向上交所申请撤回 IPO 申请文件。

3 月 11 日，上交所发布公告称，终止对上海禾赛科技股份有限公司（以下简称：禾赛科技）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。

值得注意的是，当天（3 月 11 日），同样因为发行人和其保荐人的主动申请，上交所中止依图科技的科创板上市发行审核。

「中止」和「终止」，一字之差可能存在着天壤之别。

对此，我们梳理了以下几种外界关于禾赛科技终止上市的主要猜想：

亏损问题需进一步解决； 企业成长性和市场成熟度有待提升； 未能回复审核中提出的问题； 经营战略及上市计划调整。

禾赛科技这几年

先将目光聚焦到禾赛科技本身。

2013 年，禾赛科技于美国硅谷圣何塞成立，并积极布局和自主研发自动驾驶所需的激光雷达，受到了资本的青睐。

随着首款产品 Pandar40 的问世，禾赛科技的商业化进程开始启动，并且收获了不少客户。2019 年，禾赛科技的营收规模更是达到 3.5 亿元。

不过，禾赛科技的亏损问题同样值得警惕。

发展至今，禾赛科技只在 2018 年实现了盈利，净利润为 1611 万元。相比之下，2019 年的净亏损达到 1.5 亿元，2020 年前三个季度净亏损为 9380 万元。

这些亏损主要来自两方面：一个是巨大的研发投入，平均占到营收的 56% 以上；一个是相关专利许可费用。

2019 年，美国激光雷达公司 Velodyne 曾指控禾赛科技侵犯其在美国注册的旋转式激光雷达相关专利。

尽管双方均否认对另一方的专利存在侵权行为，但在这场专利纠纷，最后以禾赛科技于 2019 年向 Velodyne 支付了约 1.6 亿元的专利许可补偿费，以及后续按年支付的专利许可使用费告终，协议有效期至 2030 年 2 月 26 日。

根据招股书披露，截至 2020 年 9 月 30 日，禾赛科技共拥有 167 项中国境内专利。同时，禾赛科技也表示，未来不排除仍会与他方发生专利争议或纠纷的可能性。

事实上，禾赛科技的亏损问题，不止面临研发投入和专利方面的双重压力，可能也会受到了公司自身技术路线的影响。

禾赛科技一直在高线束机械式激光雷达市场耕耘，客户也多是一些更讲求性能的专注于 Robotaxi 的企业。

据禾赛科技官方表示，美国加州 DMV 公布的 65 家获得无人驾驶公开道路测试牌照的公司中，超过 50% 已经是禾赛科技的客户。

不过，眼下大家都在抢占量产车的高地，机械式激光雷达由于体积较大、可靠性相对较低、很难符合车规级要求，也很难量产。一位激光雷达从业者向新智驾透露：

OEM 现在更倾向于选用高集成化的固态激光雷达。

目前，混合固态激光雷达玩家 Innoviz、速腾聚创、Livox 等均拿到了前装量产的订单。

激光雷达的热度未必真实

包括禾赛科技在内，海内外一众激光雷达公司从去年开始启动了上市的规划，但对于这条看似热闹无比的赛道，不少人仍保持谨慎观望的态度。

一位业内人士表示：

这个市场还需要进一步沉淀，激光雷达真正的黄金期应该是在硅光工艺成熟后，至少要到 2030 年，而不是现在。

加之禾赛科技终止上市，也在一定程度上为整个行业敲响了警钟——一家激光雷达公司能否在市场上真正站稳脚跟，其一要看市场需求是否真实，其二要看产品能否解决实际的问题。

这里有两个问题需要去考虑：

首先，激光雷达是面向量产车，还是只是面向样车销售？如果是面向量产车销售，那么一辆汽车最终会装载多少数量的激光雷达？

其次，激光雷达会不会只是用于早期高精度数据的收集？如果是的话，将来高精度数据收集完成，而激光雷达的成本一直无法降低，届时车企是否还会继续使用激光雷达？

对此，一位激光雷达领域的资深人士表示：

目前没有其他的方案可以比对，所以我们会认为激光雷达是强需求，但是再过几年还会不会是强需求，这个就不一定了。

另外，市场对激光雷达的需求，会随着自动驾驶技术的发展和普及变得不同。

现在的激光雷达和几年前其他雷达产品相比没有本质的变化，但是随着算力的增强，情况可能会发生改变。

以手机为例，在算力足够强以后，用普通的手机摄像头也很有可能拍出单反相机的效果。

同样地，如果通过低成本的传感器组合就能够解决相同的问题，那么未来特别高端的激光雷达产品可能会像全画幅相机那样，仍然会有市场，但是所占份额不会特别多，只会在特定的应用场景中出现。

这位资深人士指出：

短期之内，激光雷达会有不错的销路和市场或者不错的投资回报率。但终局会如何，还需要花时间去观察，未来五年内，事情就会变得更清晰。

理性看待终止 IPO

作为中国注册制改革的试验田，上海科创板 2019 年 7 月正式推出，并且在两年不到的时间里受理了 541 家企业。

一面是科创板的快速扩容，一面是企业质量参差不齐、高估值风险等问题初现。监管部门已经加大了对企业上市资格的审查和监管力度。

基于此，不少人将禾赛科技终止上市的引子指向证监会今年 1 月出台的新规——《首发企业现场检查规定》（简称《检查规定》）。

具体来说，《检查规定》会通过 “问题导向”和 “随机抽取”两种方式，选定首发企业进行现场检查。在这种语境下，不少公司主动撤回 IPO 被看作是一个知难而退的行为。

不过，上交所会高度重视上述项目撤回情况，对相关问题进行分析梳理。

针对禾赛科技本次终止上市的事件，有声音认为：

根据新规，提交申请前 12 个月之内（之前是 6 个月），突击入股的股东都要锁定三年。所以不少公司就采用 “先撤回、等半年、再申报”的方式来迂回规避。而禾赛科技在 2020 年 8 月确实做了一次增资，引入了几个新股东。

也有声音认为：

禾赛主动撤回 IPO 可能是觉得科创板流动性不好，对好公司没吸引力。后续可能会寻求其他的上市途径。

当然了，这些都只是未经证实的猜想。而且，也不能仅凭终止上市这一件事就判定一家公司自身优秀与否。

总之，无论是对于激光雷达整个行业，还是对于包括禾赛科技在内的企业终止上市，都应该得到理性的看待。