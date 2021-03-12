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禾赛「终止」IPO 背后，4 大原因猜想，激光雷达好戏尚远

2021/3/12 23:04:21 来源：雷锋网 作者：伍文靓 责编：姜戈
评论：

禾赛科技终止科创板上市的消息已经刷爆了自动驾驶圈。

两个月前，这家被看作是「全村的希望」的激光雷达公司正式向上交所提交科创板上市招股书；两个月后，一切戛然而止。

具体时间线如下：

  • 1 月 7 日，禾赛科技申请科创板上市已获受理，拟募资 20 亿元，估值超过 100 亿元。

  • 3 月 5 日，禾赛科技保荐人华泰联合证券向上交所申请撤回对禾赛科技 IPO 并在科创板上市的保荐；同日，禾赛科技也向上交所申请撤回 IPO 申请文件。

  • 3 月 11 日，上交所发布公告称，终止对上海禾赛科技股份有限公司（以下简称：禾赛科技）首次公开发行股票并在科创板上市审核的决定。

值得注意的是，当天（3 月 11 日），同样因为发行人和其保荐人的主动申请，上交所中止依图科技的科创板上市发行审核

「中止」和「终止」，一字之差可能存在着天壤之别。

对此，我们梳理了以下几种外界关于禾赛科技终止上市的主要猜想：

  1. 亏损问题需进一步解决；

  2. 企业成长性和市场成熟度有待提升；

  3. 未能回复审核中提出的问题；

  4. 经营战略及上市计划调整。

禾赛科技这几年

先将目光聚焦到禾赛科技本身。

2013 年，禾赛科技于美国硅谷圣何塞成立，并积极布局和自主研发自动驾驶所需的激光雷达，受到了资本的青睐。

随着首款产品 Pandar40 的问世，禾赛科技的商业化进程开始启动，并且收获了不少客户。2019 年，禾赛科技的营收规模更是达到 3.5 亿元。

禾赛「终止」IPO 背后，4 大原因猜想，激光雷达好戏尚远？

不过，禾赛科技的亏损问题同样值得警惕。

发展至今，禾赛科技只在 2018 年实现了盈利，净利润为 1611 万元。相比之下，2019 年的净亏损达到 1.5 亿元，2020 年前三个季度净亏损为 9380 万元。

这些亏损主要来自两方面：一个是巨大的研发投入，平均占到营收的 56% 以上；一个是相关专利许可费用

2019 年，美国激光雷达公司 Velodyne 曾指控禾赛科技侵犯其在美国注册的旋转式激光雷达相关专利。

尽管双方均否认对另一方的专利存在侵权行为，但在这场专利纠纷，最后以禾赛科技于 2019 年向 Velodyne 支付了约 1.6 亿元的专利许可补偿费，以及后续按年支付的专利许可使用费告终，协议有效期至 2030 年 2 月 26 日。

根据招股书披露，截至 2020 年 9 月 30 日，禾赛科技共拥有 167 项中国境内专利。同时，禾赛科技也表示，未来不排除仍会与他方发生专利争议或纠纷的可能性。

事实上，禾赛科技的亏损问题，不止面临研发投入和专利方面的双重压力，可能也会受到了公司自身技术路线的影响

禾赛科技一直在高线束机械式激光雷达市场耕耘，客户也多是一些更讲求性能的专注于 Robotaxi 的企业。

据禾赛科技官方表示，美国加州 DMV 公布的 65 家获得无人驾驶公开道路测试牌照的公司中，超过 50% 已经是禾赛科技的客户。

不过，眼下大家都在抢占量产车的高地，机械式激光雷达由于体积较大、可靠性相对较低、很难符合车规级要求，也很难量产。一位激光雷达从业者向新智驾透露：

OEM 现在更倾向于选用高集成化的固态激光雷达。

目前，混合固态激光雷达玩家 Innoviz、速腾聚创、Livox 等均拿到了前装量产的订单。

激光雷达的热度未必真实

包括禾赛科技在内，海内外一众激光雷达公司从去年开始启动了上市的规划，但对于这条看似热闹无比的赛道，不少人仍保持谨慎观望的态度。

一位业内人士表示：

这个市场还需要进一步沉淀，激光雷达真正的黄金期应该是在硅光工艺成熟后，至少要到 2030 年，而不是现在。

加之禾赛科技终止上市，也在一定程度上为整个行业敲响了警钟——一家激光雷达公司能否在市场上真正站稳脚跟，其一要看市场需求是否真实，其二要看产品能否解决实际的问题。

这里有两个问题需要去考虑：

  • 首先，激光雷达是面向量产车，还是只是面向样车销售？如果是面向量产车销售，那么一辆汽车最终会装载多少数量的激光雷达？

  • 其次，激光雷达会不会只是用于早期高精度数据的收集？如果是的话，将来高精度数据收集完成，而激光雷达的成本一直无法降低，届时车企是否还会继续使用激光雷达？

对此，一位激光雷达领域的资深人士表示：

目前没有其他的方案可以比对，所以我们会认为激光雷达是强需求，但是再过几年还会不会是强需求，这个就不一定了。

另外，市场对激光雷达的需求，会随着自动驾驶技术的发展和普及变得不同

现在的激光雷达和几年前其他雷达产品相比没有本质的变化，但是随着算力的增强，情况可能会发生改变。

以手机为例，在算力足够强以后，用普通的手机摄像头也很有可能拍出单反相机的效果。

同样地，如果通过低成本的传感器组合就能够解决相同的问题，那么未来特别高端的激光雷达产品可能会像全画幅相机那样，仍然会有市场，但是所占份额不会特别多，只会在特定的应用场景中出现。

这位资深人士指出：

短期之内，激光雷达会有不错的销路和市场或者不错的投资回报率。但终局会如何，还需要花时间去观察，未来五年内，事情就会变得更清晰。

理性看待终止 IPO

作为中国注册制改革的试验田，上海科创板 2019 年 7 月正式推出，并且在两年不到的时间里受理了 541 家企业。

一面是科创板的快速扩容，一面是企业质量参差不齐、高估值风险等问题初现。监管部门已经加大了对企业上市资格的审查和监管力度。

基于此，不少人将禾赛科技终止上市的引子指向证监会今年 1 月出台的新规——《首发企业现场检查规定》（简称《检查规定》）。

具体来说，《检查规定》会通过 “问题导向”和 “随机抽取”两种方式，选定首发企业进行现场检查。在这种语境下，不少公司主动撤回 IPO 被看作是一个知难而退的行为。

不过，上交所会高度重视上述项目撤回情况，对相关问题进行分析梳理。

针对禾赛科技本次终止上市的事件，有声音认为：

根据新规，提交申请前 12 个月之内（之前是 6 个月），突击入股的股东都要锁定三年。所以不少公司就采用 “先撤回、等半年、再申报”的方式来迂回规避。而禾赛科技在 2020 年 8 月确实做了一次增资，引入了几个新股东。

也有声音认为：

禾赛主动撤回 IPO 可能是觉得科创板流动性不好，对好公司没吸引力。后续可能会寻求其他的上市途径。

当然了，这些都只是未经证实的猜想。而且，也不能仅凭终止上市这一件事就判定一家公司自身优秀与否。

总之，无论是对于激光雷达整个行业，还是对于包括禾赛科技在内的企业终止上市，都应该得到理性的看待。

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关键词：禾赛IPO激光雷达

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