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畅看 TV 端 + 超前点播：爱奇艺星钻会员年卡 258 元大促

2021/3/12 23:12:14 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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爱奇艺今晚0点开启【3月白色情人节】会员大促活动，星钻会员（支持TV端）降至近期好价：点此参与

  • 年卡：258元（21.5元/月）

  • 季卡：78元（26元/月）

  • 月卡：25元

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活动日期：3月13~14日，限时2天。

以上为选择 连续包年/季/月 的会员价格，购买后不要忘了去解约哦（取消连续包年）。

另外，黄金会员也开启特惠，年卡低至218元（新用户99元）：点此查看

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星钻VIP会员可免费观看爱奇艺超前点播剧集和星钻影院电影内容，同时，会员权益在当前黄金VIP会员服务基础上进一步扩展，形成涵盖奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员、体育大众会员、VR会员的多会员权益。用户可通过移动设备、电脑、智能电视、平板电脑、VR设备享受星钻VIP会员服务。

爱奇艺星钻VIP会员页面显示，星钻VIP会员单月购买为60元，与之对应的是，黄金VIP会员单月购买为19.8元；星钻VIP会员连续包年为398元，新用户购买星钻VIP会员月卡首月价格为12元，是黄金VIP会员的2倍，后者为6元，此后续费按单月40元收费。爱奇艺钻石VIP会员将免费升级为星钻VIP。

• 258元起 爱奇艺 星钻年卡：点此购买

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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