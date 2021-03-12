畅看 TV 端 + 超前点播：爱奇艺星钻会员年卡 258 元大促

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年卡：258元（21.5元/月）



季卡：78元（26元/月）

月卡：25元

活动日期：3月13~14日，限时2天。

以上为选择 连续包年/季/月 的会员价格，购买后不要忘了去解约哦（取消连续包年）。

另外，黄金会员也开启特惠，年卡低至218元（新用户99元）：点此查看。

星钻VIP会员可免费观看爱奇艺超前点播剧集和星钻影院电影内容，同时，会员权益在当前黄金VIP会员服务基础上进一步扩展，形成涵盖奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员、体育大众会员、VR会员的多会员权益。用户可通过移动设备、电脑、智能电视、平板电脑、VR设备享受星钻VIP会员服务。

爱奇艺星钻VIP会员页面显示，星钻VIP会员单月购买为60元，与之对应的是，黄金VIP会员单月购买为19.8元；星钻VIP会员连续包年为398元，新用户购买星钻VIP会员月卡首月价格为12元，是黄金VIP会员的2倍，后者为6元，此后续费按单月40元收费。爱奇艺钻石VIP会员将免费升级为星钻VIP。

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