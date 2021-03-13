特斯拉股东状告马斯克：Twitter 胡言乱语违反 SEC 约束协议

北京时间 3 月 13 日凌晨消息，据报道，在 “特斯拉私有化风波”发生后，美国政府监管机构要求特斯拉对首席执行官马斯克在社交媒体的发言进行管束。3 月 12 日，特斯拉公司一名持股人将马斯克告上法庭，指控他违反了和美国证券交易委员会（SEC）达成的 Twitter 发帖协议。

据报道，原告名叫盖瑞亭（Chase Gharrity），此人将诉状提交到了美国特拉华州 Chancery 的一家法庭。除了马斯克之外，特斯拉公司的董事会也被列为被告。

原告指控称，马斯克在 Twitter 网站的错误发帖，以及特斯拉董事会没有按照美国证券交易委员会的要求对他进行管束，这导致特斯拉投资人蒙受了几十亿美元的经济损失。

原告列举了马斯克最近一段时间的几个问题推文。比如在 5 月 1 日，马斯克曾说特斯拉的股价太高，这个推文后来导致特斯拉股价大跌，一下子损失了 130 亿美元的市值。

盖瑞亭表示，马斯克在 Twitter 网站的行为，以及特斯拉董事会的无动于衷造成了投资人严重财务损失，他们违背了股东的信托责任，应该对特斯拉提供经济赔偿。

需要指出的是，自从马斯克发布 “股价太高”推文之后，特斯拉的股价和市值后来又出现连续上涨，至今已经翻了五倍。另外，美国证券交易委员会最近并未对马斯克的推文提出质疑。尽管如此，原告仍然提出了诉讼。

美国特拉华州大学教授、公司治理专家埃尔森（Charles Elson）表示，这一次的投资人诉讼可能会给美国证交会带来压力，并采取某些要求马斯克赔偿的措施。

对于这一新诉讼，特斯拉公司、马斯克在之前证交会诉讼中的律师，以及美国证交会尚未发表评论。

2018 年，马斯克在 Twitter 上闹出了著名的 “特斯拉私有化收购风波”，他在没有任何先兆的情况下突然发帖称，要对特斯拉进行私有化收购，每股出价 420 美元（总额 720 亿美元），马斯克还宣称收购资金已经有了着落。然而实际上，马斯克根本没有做好收购准备，但是这些言论导致特斯拉股价出现了波动，华尔街议论纷纷。

马斯克这一言论引发了巨大争议，被指 “证券欺诈”。随后美国证券交易委员会进行调查、提出诉讼。最终双方达成和解，马斯克和特斯拉各自支付 2000 万美元罚款，马斯克不再担任特斯拉公司董事长职务。另外，特斯拉公司律师也同意未来对马斯克的推文进行提前审核。

此后，马斯克再度引发争议，发布了有关特斯拉公司电动车年产量的预测推文。随后，上述和解协议进行修改，明确了哪些类型的马斯克推文必须提前审核。

另外，去年四月份，在一宗 “特斯拉私有化风波”引发的诉讼中，加州旧金山一家法庭的法官判决称，特斯拉和马斯克本人必须继续接受有关实施证券欺诈诉讼的审判。这一诉讼目前尚未结束。