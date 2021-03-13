不止买买买：盘点超实用的支付宝功能

提起支付宝，大家一定不会陌生。最早它是以淘宝网官方支付平台的身份出现，说白了就是给买卖双方提供一个资金交易的保障。然而后续它的发展，就可以用侧目来形容了。什么线下收款呀、抢红包呀、水电费缴纳、理财投资等等，几乎所有与钱有关联的东东，都能和支付宝扯上一点点关系。以下就是小编总结的 15 条支付宝中的隐藏技巧，只有你想不到，没有它做不到！

1. 证件照拍摄

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证件照每个人都要用，以往我们都是去照相馆完成，费时费力不说，最关键的是基本不会给你选照片的权利。而支付宝的证件照拍摄功能，除了可以一站式完成多组尺寸制作外，最关键的是咱们终于可以根据自己的喜好选择照片了，甚至…… 为照片美美颜！

支付宝证件照拍摄功能

整个拍摄共分 3 步，选规格→拍照片→保存 / 冲印。一个比较贴心的设计是，对于一些有特别用途的照片（比如驾驶证用、简历用、等级考试用等等），支付宝会直接将用途标识出来，而不用再挠头地区分什么一寸照、二寸照。同时每张照片都可以根据需要，选择灰、红、白、蓝、白灰、白蓝、白红等八种颜色作为底色，非常方便。

多种底色可选，还支持美颜呢~

2. 免抵押租物

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随着你的支付宝使用频率提升，系统会为你自动累计信用，然后以芝麻分的形式反映出来。这个芝麻分究竟有什么用呢？最简单的就是免抵押租物了。比方说，免押金租赁自行车、免押金租赁充电宝、免押金租赁单反相机、免押金租赁无人机等等。只要你的信用度足够高，就可以充分享受信用生活带来的便利。甚至还有先用后付、先买后付、先住后付这样一些牛 X 服务，感兴趣的一定要来看一看。

免抵押租物

3. 零花钱储蓄罐

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每逢过年，这压岁钱总是少不了的，如何保管这些压岁钱，也成了很多家长们头疼的问题。代为保管不成，银行卡又太麻烦，不妨试一试支付宝里的 “零花钱储蓄罐”。这项功能是依附于家长账户的一个子账户，具备简单的记帐收支功能。由于基于支付宝平台，因此家长们可以很容易地为其设置一些定期转入计划，比如每周每月自动转入一笔钱，作为孩子的零用钱。

零花钱储蓄罐

和余额宝一样，“储蓄罐”里的资金也会自动计息，转入记账也都是自动完成。除了省时省力以外，还大幅降低了家长们的精力消耗。如果你也在为孩子的压岁钱管理犯愁，试试它准没错！

4. 乘车码

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现在每个城市都有了乘车码，除了免去排队换票的麻烦以外，最关键的是我们不用再随身携带一大堆零钱了。不过现在的乘车码大多不统一，每到一个城市就要申请一份该城市自己的乘车码，有些麻烦。在支持宝首页搜索 “乘车码”进入乘车码页面，除了可以一站式领取各个省市的乘车码之外，平台还会不定期发放一些红包，让公共出行也能变得更实惠！

电子乘车码

5. 电子证件

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出门忘带身份证，这样的尴尬相信每个人都经历过。而在支付宝中，我们可以通过申领电子身份证来解决这个问题。电子身份证不同于以往的身份证照片，而是与实体身份证具有相同权限的电子化证件。在支付宝首页搜索 “身份证”，进入 “证件中心”，然后点击 “添加身份证”。系统会首先对你个人身份进行验证（密码/指纹/面部等），之后就会帮你自动申领电子身份证了。

电子证件

电子身份证类似于目前的车辆免检标，链接的是公安部的 “互联网 +”平台，具有和实体身份证一样的作用。除此之外，我们还可以在这个页面中，申请到电子医保卡、电子社保卡、电子驾驶证、电子行驶证等等，大幅降低了忘带证件的麻烦。

6. 预约挂号

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大医院的号可谓一号难求，特别是外地患者，就医挂号很不方便。在支持宝 “市民中心”搜索 “预约挂号”，即可进入在线挂号页面。除了可以搜索本地医院以外，还可以跨省预约到其他医院的号码。同时对于一些号源紧张的医院，支付宝还提供了放号提醒功能。这样当医院放号时，我们就能第一时间知道了。

预约挂号

7. 分期买保险

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保险的作用自不用说，反正摊上一回事，大半年的努力就白费了。以往买保险都是通过保险业务员，费用高也容易被骚扰。而在支付宝中买保险，除了可以根据需求自由挑选外，最关键的是可以将保费分期支付。特别是一些刚刚参加工作不久的年青朋友，每周省下几块钱，就能获得一份还不错的保障计划，还是相当划算的。

分期买保险

8. 查社保余额

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想知道自己的社保卡里有多少钱？最简单的一个方法，就是在支付宝中搜索 “社保”，然后通过快捷菜单进行查询。除了查询社保卡余额外，它还链接了其他一些附属功能。比如申请失业保险金、使用医保卡买药等等，统统都能在支付宝中一站式完成。

社保查询

9. 旧物回收

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闲置物品怎么办？闲鱼或许是个不错的选择，其实在支付宝中也有一项类似的服务。打开支付宝搜索 “回收”，就能看到很多物品回收服务。除了数码、家电这些热门物品外，图书、衣物等也可以实现在线回收。相比传统的废品收购，这个选项可是强大太多了。

旧物回收

10. 查询四六级成绩

搜索关键词：成绩查询

四六级成绩怎么查？计算机考试过关没？教师资格证得了多少分？……，日常这些个人考级查询，都是通过相关网站来完成的。而在支付宝中，搜索 “成绩查询”，也可以完成上述操作。整个过程非常简单，输入姓名和准考证号后，不到一分钟就能看到相关成绩，大大省却了打开电脑找网站的麻烦。

成绩查询

11. 快速开发票

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日常生活中，我们常会和各种发票打交道。特别是一些涉公类发票，管理起来特别麻烦。在支付宝首页搜索 “发票管家”，进入发票管理页面。除了自动接收过来的线上商家的发票以外，我们也可以通过绑定 ETC、滴滴账号等，来实现出行费用的自动开票。甚至企业内部还可以利用这款应用，实现费用无纸化报销，大大加快费用的报销速度。

发票管家

12. 自动记账

搜索关键词：记账本

想让自己的账务清晰，记账自然是不二之选，不过这种自律性很强的操作，对于很多人来说并不容易执行。“记账本”是支付宝内置的一款自动记账工具，为什么说是自动呢？以往我们记账都是通过手工记录，费时费力不说，偶尔还会忘记。而 “记账本”的强大，就在于它可以根据你的支付宝收支记录自动完成记账，并且完成收支的分类与汇总。记录好的账目，可以生成报表，同时定期向我们发放，这样就能快速掌控资金的具体流向了。

记账本

13. 私密保险箱

搜索关键词：安全备忘

现在手机上的信息越来越多，私密信息如何保管也逐渐成为一个问题。“安全备忘”是支付宝中一项私密保险箱功能，可用于各类证件、账号、银行卡等信息的保存。除了文字信息外，安全备忘也支持图片添加。和同类型 APP 相比，除了操作更加便利以外，最重要的是它可以借助指纹、面部等生物识别技术，实现高强度保障。

私密保险箱

14. 免费消费券

搜索关键词：消费券

线上优惠券现在已经稀松平常，但线下优惠券用到的就不多了。其实在支付宝中，每天都有免费的消费券可领。首页搜索 “消费券”即可进入支付宝消费券领取页面，除了一些品牌专属券外，这里还有一些超市、出行等方面的通用券。出门找一找，还是蛮划算的！

每日免费消费券

15. 放假安排

搜索关键词：放假安排

想知道下一次放假是什么时间？最简单的一个方法，就是在支付宝中直接搜索 “放假安排”。除了会有每个节假日的起终日期外，软件还会自动标识出该假期是 “已休”或者 “未休”，一目了然吧！

放假安排

写在最后

一直以来，大家都把支付宝当做是买买买的工具，出门扫一扫，红包晃一晃，基本就不需要再动钱包了。其实除了这些传统功能外，如今的支付宝早已覆盖到我们生活中的方方面面，比如出门、缴费、理财、投资，甚至连健康码也能在支付宝中直接申领了。好了，以上就是小编总结的支付宝中 15 条隐藏技巧，你都 Get 到了吗！