微信发布最新治理公告：朋友圈发违禁品信息也将被罚

IT之家 3 月 13 日消息 3 月 12 日晚间，微信安全中心发布微信个人帐号发布违禁品信息及欺诈行为打击公告。公告中，微信对个人账号发布违禁品信息专项治理情况以及欺诈行为专项治理情况进行了公示。

微信表示，公民在互联网上售卖违禁品，根据情节严重程度，将受到《刑法》《治安管理处罚条例》等相关法律法规的处罚。《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等相关规定也明确，微信个人帐号以任何形式发布、展示、传播各类违禁品售卖信息均属违规行为。

IT之家了解到，2021 年 1 月截至 3 月，在核实用户投诉证据后，微信团队共计对 4362 个发布违禁品售卖信息的微信帐号进行了梯度处罚；对 1570 个发布违禁品售卖信息的微信群进行封禁处罚。

公告中称，微信个人帐号不得发布、展示、传播各类违禁品售卖信息，包括但不限于：烟、电子烟、催情迷药、低俗色情、外挂、代孕、个人隐私信息、非法保健品、医疗器械等。

另外，针对各类欺诈行为，微信成立了反欺诈项目组，联合各个团队共同进行治理：根据不同欺诈行为模式特征，还细化了欺诈分类，并依此进行专项子类打击。

2021 年 1 月截至 3 月，在核实用户投诉提交的证据后，微信共计对 84598 个欺诈类恶意帐号进行了阶梯式处罚，其中刷单兼职网赚类欺诈帐号 15977 个、仿冒客服免费送欺诈帐号 13419 个、投资荐股类欺诈帐号 12789 个、仿冒类欺诈帐号 12710 个、金融诈骗杀猪盘类欺诈帐号 14473 个、其他类欺诈帐号 15230 个。

微信称，微信还在多个用户使用的产品流程环节中，针对用户的潜在风险，设置反欺诈安全提示，即时帮助用户提高防范意识，及时降低欺诈风险：2021 年起，共计在用户加好友和支付等各个场景，进行了 500 余万次风险提醒。

微信表示，除了对确认欺诈帐号进行封禁处理以外，微信安全团队还会继续挖掘作恶团伙，及时发现有害线索，打击处理欺诈号、组织欺诈群及恶意收款号。对涉嫌违法犯罪的证据线索，将提交公安机关进行处理。

微信提醒广大用户，在使用微信的过程中不要利用平台功能发布违禁品信息，也不要参与任何形式的欺诈活动；同时，也提醒大家警惕网络欺诈，重视微信反欺诈安全提示；如果用户在微信平台上发现违法违规行为，可通过客户端和小程序腾讯 110 进行投诉。