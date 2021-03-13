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小米代号 “K9”新机入网：4150mAh 电池，厚度仅为 6.81mm

2021/3/13 8:45:01 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月13日消息 根据微博 @数码闲聊站 爆料，小米代号为 “M2101K9C”的新机通过了入网认证，许可证签发日期为 2021 年 2 月 24 日。手机将搭载 6.55 英寸全面屏，左上角开孔，电池容量 4150mAh。

值得注意的是，小米 “K9”手机的机身三围仅有 160.53×75.72×6.81，厚度仅为 6.81mm，十分轻薄，因此手机重量有望控制在 180g 以内。此外，手机支持 NSA/SA 双模 5G，支持双卡双待，采用安卓 11 操作系统。

爆料者表示，由于小米 11 的型号为 K2，因此可以预测代号 “K9”的这款手机预计为小米 11 青春版

IT之家了解到，此前有爆料者预计此款新机可能为小米 CC 系列的新品，根据此前消息，新机有望搭载高通骁龙 775G 处理器，符合 CC 系列的定位。小米 CC9 于 2019 年发布，搭载骁龙 710 处理器，配备 3200 万像素前置摄像头、4800 万像素后置主摄，电池容量 4030mAh，重量仅为 179g。这款手机 6GB+64GB 版本发售时价格为 1799 元，6GB+128GB 版本价格为 1999 元。

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关键词：小米

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