美股周五：阿里巴巴跌近 4%，京东跌逾 6%

美国时间周五，美股收盘涨跌不一，道琼斯指数和标准普尔 500 指数再创历史新高，而纳斯达克综合指数下跌。随着美国国债收益率跃升至一年多来的最高水平，科技股承受着新的压力。

道琼斯指数收盘于 32778.64 点，上涨 293.05 点，涨幅 0.90%，盘中也创下新高；标准普尔 500 指数收于 3943.34 点，上涨 0.10%；以科技股为主的纳斯达克综合指数收于 13319.86 点，下跌 0.59%。

本周，道琼斯指数累计上涨 4.1%，标准普尔 500 指数累计上涨 2.6%，纳斯达克综合指数累计上涨 3.1%。

电动汽车股普遍下跌，特斯拉下跌 0.84%；蔚来下跌 1.15%，小鹏上涨 0.98%，理想汽车下跌 1.27%。

具体来说，在美股周五交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 121.03 美元，下跌 0.76%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 2061.92 美元，下跌 2.50%；亚马逊收于 3089.49 美元，下跌 0.77%；微软收于 235.75 美元，下跌 0.58%；Facebook 收于 268.40 美元，下跌 2.00%；甲骨文收于 67.16 美元，下跌 0.37%；IBM 收于 127.61 美元，上涨 0.37%；奈飞（Netflix）收于 518.02 美元，下跌 0.96%；特斯拉收于 693.73 美元，下跌 0.84%；推特（Twitter）跌 0.53%，优步（Uber）涨 2.37%；Lyft 涨 5.82%。

美股中的芯片龙头股集体下跌，台积电收于 118.30 美元，下跌 1.89%；英伟达收于 514.24 美元，下跌 1.06%；英特尔收于 62.90 美元，下跌 0.65%；阿斯麦收于 537.63 美元，下跌 1.24%；高通收于 129.98 美元，下跌 1.34%；博通收于 451.17 美元，下跌 0.56%；德州仪器收于 173.57 美元，下跌 0.79%；AMD 收于 81.05 美元，下跌 0.22%；应用材料公司跌 2.47%；美光科技跌 1.72%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 231.87 美元，下跌 3.71%；京东收于 84.02 美元，下跌 6.65%；百度收于 264.25 美元，下跌 2.98%；拼多多收于 161.06 美元，下跌 0.83%；蔚来收于 45.50 美元，下跌 1.15%；小鹏汽车收于 35.15 美元，上涨 0.98%；理想汽车收于 25.69 美元，下跌 1.27%；哔哩哔哩收于 109.99 美元，下跌 0.41%；好未来收于 70.20 美元，上涨 2.44%；爱奇艺收于 26.44 美元，下跌 4.51%；跟谁学收于 84.88 美元，上涨 3.45%；微博跌 1.59%；携程涨 4.76%；汽车之家跌 4.13%；金山云跌 5.12%；陆金所跌 3.48%。

随着 10 年期美国国债收益率跃升至 1.642% 的一年高点，科技股下跌。美债收益率上升对科技股的打击尤其严重，因为它们被认为更容易受到通胀压力的影响。

本周早些时候，美国债券市场的波动似乎在缓解，原因是投资者似乎不太担心新冠疫情结束后，美国经济重新开放会推高通货膨胀。但这种波动在周五再次出现。

北欧资产管理公司（Nordea Asset Management）的宏观策略师塞巴斯蒂安 · 加利（Sebastien Galy）表示：“我们认为美国 10 年期国债收益率还有进一步上涨的空间，可能会达到 1.8%。成长型股票对国债收益率保持高度敏感，这继续表明它们被相当地高估。”

美国 2 月份生产者价格指数（PPI）较上年同期大幅上涨，为 2018 年 10 月以来的最大涨幅，也加剧了市场对美国通胀不断加剧的担忧。