液晶电视面板持续涨价，彩电厂商酝酿新一轮提价

IT之家3月13日消息 据央视财经报道，从去年下半年开始，一直到今年年初，面板价格不断上涨，整个行业迎来了史上最长的涨价周期之一。

华泰证券研报显示，截至 2021 年 2 月下旬，目前主流的 32 英寸、43 英寸、55 英寸及 65 英寸液晶电视面板价格，相较于 2020 年 5 月份，已经分别上涨了 119%、81%、84% 和 46%。

去年以来，在海外市场 “宅经济”爆发的背景下，欧美等地区彩电零售市场表现强劲；国内，电视、笔记本等产品需求依旧旺盛。国内面板厂商新产能继续释放、韩国厂商产能退出进度等因素直接影响全球面板出货情况。IT之家获悉，业内预计，2021 年全球液晶面板实际供应面积同比增长小于 5%，供需失衡或将助推面板价格进一步上涨。

在本轮面板涨价潮中，受到影响最大的就包括各大彩电整机厂。据了解，显示器能够占到一台液晶电视成本的 50% 以上。数据显示，今年 1 月，我国彩电市场零售额达到 33 亿元，实现同比增长 17.6%；同时彩电均价也有上升，线下均价 4573 元，同比增长 22.3%。在面板供需持续偏紧的背景下，彩电行业正告别价格战，一些彩电整机厂已经做好进一步提价的准备。