2020 年出货量近 1.1 亿台，中国可穿戴市场的三个发展机遇

3 月 12 日，IDC 发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2020 年第四季度》。报告显示，2020 年中国可穿戴设备市场出货量接近 1.1 亿台，同比增长 7.5%。

报告中指出，中国可穿戴设备市场主要发展机遇表现在三个方面：

第一，蓝牙耳机和成人手表。

2020 年中国智能蓝牙耳机（耳戴设备）市场出货量 5078 万台，同比增长 41%；成人手表市场出货量 1532 万台，同比增长 48%。

其中，蓝牙耳机在无线化、智能化、多功能化上依然存在许多进步空间；成人手表在智能化、渗透率和生态发展上仍然具有巨大潜力。

两类产品显著拉动了整体可穿戴设备市场的增长，也是未来发展的重要驱动。

从 IDC 2020 年第四季度可穿戴设备出货量来看，华为（676.1 万台）、小米（590.4 万台）、苹果（580.3 万台）、OPPO（138.8 万台）、步步高（121.8 万台）依次位居前五，五家厂商出货量占据了国内近 70% 的市场份额。

据 IDC 分析，OPPO 作为第四位进入可穿戴设备市场前五的手机厂商，除产品外，“线下渠道体系成为其出货量的有力支撑”。

第二，整体厂商格局依然存在变化空间。

随着蓝牙耳机和手表的市场接受度和认可度逐渐提升，为各类厂商提供了更多机会。尤其成人手表面临从轻智能向智能赛道的转换，其中蕴含了更多市场增量空间。

其中，手机厂商在品牌、渠道和生态适配上具有明显优势。运动品牌厂商在运动健康这一垂直领域的技术积累和品牌深耕，将持续赋能其产品发展。

本网也注意到，2020 年随着 OPPO、vivo 等厂商的智能手表的发布，国内主流手机厂商完成了对智能手表这一品类的全覆盖，与此同时，各大厂商也在极力推进手表的健康监测功能。

以此次报告中表现突出的 OPPO 为例，在持续加入心率监测、心电检测功能外，在 3 月 11 日针对 OPPO Watch 智能手表发布的最新更新中，OPPO 还与欧姆龙合作，配合欧姆龙血压计，可以在手机端查看血压数据、在手表端接收血压测量提醒；搭配颐健安血糖仪，可以在手表上查看连续血糖数据。

第三，头戴音频等新形态逐渐演进发展。

可穿戴设备正在逐渐从腕戴设备向头戴（包含耳戴）设备扩展。

华为、Bose 等厂商推出了诸如智能眼镜的头戴音频设备，这一新兴形态也开始受到更多硬件设备厂商和互联网厂商的关注。头戴音频设备的发展也是为未来将音频与 VR/AR 等设备结合奠定了基础。

一方面，包括苹果在内的各大互联网厂商持续进行 VR/AR 布局；另一方面，以接听电话和听音乐为主要功能的智能眼镜干得风生水起。

以华为为例，2019 年，华为与韩国眼镜牌 Gentle Monster 合作推出一款智能眼镜 Eyewear，并在 2020 年推出二代产品。据悉，这款眼镜包括墨镜和光学眼镜两种款式，镜腿内置了麦克风、扬声器及蓝牙控制模块，与手机相连后，通过触碰镜腿可以接听电话或听音乐，单次充电可持续通话或播放音乐 2.5 小时（二代产品为 5 小时）。另外，华为还为这款眼镜配备了类似蓝牙耳机一样的充电盒。

从可穿戴设备市场整体发展来看，智能手表仍是一大主角。

在另一市场调研机构 Counterpoint Research 公布的全球智能手表出货量调研数据中，2020 年，全球智能手表出货量同比增长 1.5%，其中，苹果仍然位居第一，受新品 Apple Watch Series 6 和 SE 出货量影响，2020 年第四季度 Apple Watch 出货量达到 1290 万部，市占率提高 6%，达 40%。全球前五 “表厂”依次为：苹果、华为、三星、BBK（步步高）、Fitbit。