中核集团开展新冠病毒辐照灭活实验，将用于进口冷链食品消杀

IT之家3月13日消息 根据中核集团今日消息，中核集团联合高校院所开展新冠病毒辐照灭活实验。2020 年 12 月，在国家原子能机构的大力支持下，中核集团旗下中国辐射防护研究院、中国同辐股份有限公司、同方威视 3 家单位联合中科院微生物研究所等科研单位开展了 “进口冷链食品新冠病毒防控的辐照消毒研究”核能专项研发。

这项技术通过加速器产生高能电子束，或者利用钴 60 衰变产生的伽马射线破坏微生物的内部结构，从而实现消毒杀菌的目的。辐照技术具有时间短、无损伤、无残毒的特点，物资通过传送带进行灭菌后立即可以使用。

该项目的主要研究目标是开展新冠病毒辐照消毒研究，建立新冠病毒辐照消杀工艺，为进口冷链食品新冠病毒辐照消杀提供依据。此研究成果将对于进口冷链食品新冠病毒的消杀处理及重要国际赛事的新冠病毒防疫具有重要意义。

近日，中国同辐与中科院微生物研究所确定了利用小型辐照仪开展新冠病毒灭活的实验方案，其中中国同辐负责设计和提供专用辐照设备，中科院微生物所负责病毒辐照前后的检测评价，该实验方案已经通过审批并予以执行。这将是继 2020 年利用核技术开展医用防护服辐照灭菌之后，中核集团再次利用核技术优势助力于灭菌灭病毒工作。

IT之家获悉，此前我国的医用防护服多用环氧乙烷进行灭菌，一般要 7-14 天的生产才可以使用，无法满足需求。辐照技术则成为了消毒灭菌的理想方案。目前我国有 50 家辐照企业可以进行医用防护服的辐照灭菌工作。截至 2 月 17 日，已累计辐照医用防护服 218 万件处理医用手套类产品 2700 万件、一次性口罩 1700 万余个，单日最高辐照量 38 万件。