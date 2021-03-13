育碧：《刺客信条：英灵殿》无法交互 Bug 已临时修复（附解决方法）

育碧旗下的大作出现 BUG 一般来说会使游戏显得比较滑稽，而最近在更新 “河流抢劫模式”后，《刺客信条：英灵殿》出现了无法与一些任务 NPC 交互的 BUG，这使得玩家体验非常差。

现在育碧针对发生这些问题的任务 NPC 进行了单独的热修复，但表示没有解决产生 BUG 的 “根本性问题”，所以玩家遇到其他 NPC 出现 BUG 时需要及时反馈。

育碧公告补充到：“如果你在进行相应任务之前重新载入游戏，你必须重新启动整个游戏。”

《刺客信条：英灵殿》的下一次大规模更新 “Ostara”将于 3 月末上线，届时会加入定居点的节日，新的游戏模式和相应的外观、装备奖励内容，并且还会优化游戏的核心战斗机制。

育碧公告的修复内容：

无法进行 Rock of Fertility 世界活动（无法和 NPC 互动）

无法进行 The Reeve of Winchester 任务（在护送 Goowin 到安全地点后无法和他互动）

无法进行 Island of Eels 任务（无法和 Soma 互动）

如果玩家在载入他们的存档后无法继续任务，育碧给出了以下建议：