马斯克强推特斯拉开工背后：450 名工人感染新冠

还记得去年春天马斯克公开炮轰加州政府，强行复工特斯拉工厂吗？一份新披露的政府文件显示，从去年 5 月到 12 月，特斯拉硅谷工厂总计有超过 450 名工人感染新冠。而当地政府还试图隐瞒这些疫情。

由于新冠疫情迅猛蔓延，加州政府从去年 3 月 16 日宣布居家停摆，非民生必需行业的工厂一律停工。但马斯克却指示特斯拉硅谷弗里蒙特 (Fremont)继续开工。直到被媒体曝光之后，阿拉米达郡政府公开警告，特斯拉工厂才在 3 月 24 日停工，比其他企业晚了一周时间。

当时正值特斯拉集中交付 Model 3，提振业绩推高股价的关键时刻，停产意味着特斯拉没法交付车辆回笼资金，将再次遭遇资金困境。马斯克因此对加州的疫情管控政策怒火攻心。在 4 月底财报公布后的分析师会议上，他甚至公开爆粗口骂了 F 脏话，怒斥 “疫情管控措施是法西斯”。

马斯克也不觉得新冠疫情有多么可怕。3 月份美国疫情已经急剧增长的时候，马斯克却连续多次在推特上公开表示，“对新冠病毒感到恐慌是愚蠢的”，“新冠的死亡率被夸大了”，“恐慌带来的危害远远超过新冠本身”。此外，马斯克还对 SpaceX 的员工表示，交通事故比新冠更为可怕，自己会坚持上班。

到了 5 月初，加州政府开始允许部分工厂在落实疫情管控措施的前提下复工。特斯拉工厂却没有通过阿拉米达郡政府卫生部门的安全评估和健康批准，被要求整改一周再复工。再也按耐不住的马斯克决定不顾政府禁令，强行开工特斯拉工厂，重新开始组装 Model 3。他公开威胁加州政府，如果要抓人就逮捕自己，还在推特上宣布要把 “特斯拉总部搬到德州去，弗里蒙特工厂是否保留要看随后情况”。

然而，从加州州政府到阿拉米达郡政府到弗里蒙特市政府，都没有对马斯克公开违反疫情防控的行为实施任何惩罚，而是默许了特斯拉违反禁令强行开工。弗里蒙特政府更是直接表示，他们不会派警察去特斯拉工厂，更不会抓马斯克。这一方面是因为马斯克在美国的巨大影响力，另一方面也是因为特斯拉弗里蒙特工厂是加州最后一家汽车组装厂，在旧金山湾区雇佣了上万名工人。这家工厂对于弗里蒙特政府的政绩和选票有着重要意义。

那么，特斯拉工厂的疫情防控工作到底怎样？根据去年 5 月中旬特斯拉与阿拉米达郡卫生部门达成的复工协议，特斯拉有义务向卫生部门报告新冠感染人数。维权网站 Plainsite 近期通过法院诉讼，迫使阿拉米达郡政府公布了特斯拉工厂的疫情统计报告。此前阿拉米达郡卫生部门以保护隐私为由，拒绝公布特斯拉工厂的具体感染人数。

报告显示，在去年 5 月初特斯拉强行复工的时候，在马斯克强行开工的时候，特斯拉在硅谷弗里蒙特工厂就已经有 10 人感染了新冠病毒。但 6 月初的时候，阿拉米达郡卫生部门还对外界表示，工厂没有工人感染新冠。在随后的半年时间里，特斯拉工厂的感染人数一直稳定上升，6 月份共有 18 人感染，7 月份共有 58 人确诊，这其中还不包括无症状感染者。从 5 月复工到去年 12 月，特斯拉硅谷工厂总计有 450 名工人感染新冠。

尽管同期阿拉米达郡的确诊感染也在持续增加，但特斯拉工厂并没有实施严格的管控措施。由于担心休病假会影响收入，还可能被解除合同，很多接触过确诊者的 “密切接触”工人都不愿意回家隔离。(这个月特斯拉工厂因为芯片供应不足再次停工，工人们回家待命，也没有收入。)

去年 11 月，马斯克也宣布自己确诊新冠。他是在去瑞典出差的时候被感染的。所幸的是，他只有低烧感冒等轻微症状，数日之后就恢复了健康。

然而，即便加州默许了特斯拉工厂强行复工，马斯克依然对加州政府有着太多不满。去年 12 月他宣布自己已经搬到了德州，再次炮轰加州政府对企业不友好，“对成功觉得理所当然”。

不过马斯克从加州搬到德州的主要目的还是避税。去年特斯拉股价飙升了八倍，马斯克也因此得到了此前设定的巨额绩效奖金，他的个人资产超过了千亿美元，成为仅次于亚马逊贝佐斯的全球第二大超级富翁。马斯克的资产几乎全部都是特斯拉股票，而加州有着美国最高的州所得税和资本利得税 (都是 13.3%)，德州则完全没有这两项税收。这意味着马斯克单是搬个家可以省下最高百亿美元的潜在税收 (前提是他出售股票套现)。

过去十多年时间，马斯克的私人飞机每周都在洛杉矶和硅谷之间奔波。而现在他的固定航线又增加了德州。目前 SpaceX 在德州中部的 McGregor 进行火箭测试，在德州南部的 Boca Chica 组装火箭。而特斯拉投资 10 亿美元的新超级工厂也在德州奥斯汀建造中。这是特斯拉的第五家电动车组装厂，预定今年年底投产，主要生产 Model Y 和电动皮卡 Cybertruck。