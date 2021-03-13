中芯国际正努力重新获得芯片订单：聚焦 14nm FinFET 工艺

IT之家3月13日消息 本月初，中芯国际发布公告称，公司就购买用于生产晶圆的阿斯麦产品与阿斯麦集团签订购买单，根据阿斯麦购买单购买的阿斯麦产品定价，阿斯麦购买单的总代价为 1201598880 美元。这部分主要为 DUV 光刻机。

今日，据财联社报道，消息人士透露，中芯国际正在努力重新获得订单，特别是其 14nm FinFET 工艺订单。（IT之家注：FinFET 工艺是指鳍式场效应晶体管工艺，该工艺可大幅改善电路控制并减少漏电流，还可以大幅缩短晶体管的栅长。）

IT之家了解到，3 月 10 日，据选股宝报道，从供应链获悉，中芯国际 14nm 制程工艺产品良率已追平台积电同等工艺，水准达约 90%-95%。目前，中芯国际各制程产能满载，部分成熟工艺订单已排至 2022 年。

据中芯国际介绍，中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进，配套最完善，规模最大，跨国经营的集成电路制造企业。

中芯国际在上海建有一座 300mm 晶圆厂，一座 200mm 晶圆厂和一座实际控股的 300mm 先进设备制程晶圆合资厂；在北京建有一座 300mm 晶圆厂和一座控股的 300mm 晶圆厂；在天津和深圳各建有一座 200mm 晶圆厂；在江阴有一座控股的 300mm 合资厂。