微信隐藏功能盘点：修复聊天记录、关闭浏览器 X5 内核

自打搞机以来，小雷就对经常使用的 App 充满了兴趣，因为从 App 中深挖到各种隐藏设置是在太有满足感。

So，今天小雷来挖一下，微信到底还藏了些什么好玩、实用的玩意。

微信修复工具

接下来要说的隐藏设置，应该有部分老司机知道了。

那就是微信官方推出的「微信修复工具」 。

使用方式很简单，在微信搜索框输入「:up」就能找到。

其实嘛，大多数情况下咱们都用不上这工具，所以微信也把它藏得很深。

但是嚯，万一微信真出了啥 Bug，这个修复工具或许能派上用场。

比如聊天记录丢失，搜索和看一看出了故障等等，什么疑难杂症都可以用它试试。

先来看看【修复聊天记录】。

大家别理解错，这是 “修复”聊天记录，而不是 “恢复”聊天记录。

举个例子，小雷之前因为手机升级系统，升级后打开微信，发现很多聊天记录丢失了。

由于本地数据还在，只是微信出现了异常，导致聊天记录显示不全。这种情况可以使用【修复聊天记录】来恢复丢失的聊天记录。

如果自己手贱把微信卸载了，却又没有提前备份好，那恭喜你，文字聊天记录没救了。

至于【搜索修复】就不说了，几乎用不上，有意思的是【性能检测工具】。这里包括了启动耗时检测、卡顿检测、FPS 检测、FPS 浮窗、耗电检测等。

小雷去查阅了这个工具的简介，发现依然是个为开发者而做的功能。

自动捕捉并上传微信卡顿或内存爆满的日志，帮助微信开发团队优化微信性能。（又偷偷上传？）

对性能监控项的异常数据进行采集和分析，输出相应的问题分析、定位与优化建议，从而帮助开发者开发出更高质量的应用。

就算是开发者用得，也不代表咱们用不上。

打开【FPS 浮窗】后，右边会多出一个监控浮窗，咱们可以很直观看到微信使用过程中有没有掉帧。

如果红线比绿线还多，听小雷一句，换台新机吧。

有一说一，自从微信接入了小程序后，吃性能的情况是越来越严重，希望开发者抓紧优化下吧。

关闭 X5 内核，提高运行性能

如何提高最大化提高微信性能，这是小雷一直都在捣鼓的问题。

其实近几个版本更新后，微信各方面已经优化得很好。

唯独在浏览体验上，还能进行一丢丢可以挤牙膏式的优化。

微信使用了自家的 X5 浏览器内核，相比原生的 Chromium 内核，性能依然有些许差距。

▲ 左：QQ 浏览器 丨右：Chrome

So，咱们可以手动关闭 X5 内核，让微信调用 Android 原生内核浏览网页，得到响应最快的浏览体验。

噢对了，苹果用户无需折腾，iOS 使用的是 Safari 内核。

关闭方法非常简单，复制下面的【关闭 X5 内核】链接，粘贴到微信的文件传输助手，点击链接打开即可。

重新开启的步骤同理，复制【开启 X5 内核】链接，在微信中打开即可恢复 X5 内核。