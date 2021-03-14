SpaceX 拟第九次发射猎鹰火箭，一周内发射两批星链卫星

3 月 14 日消息，美国太空探索技术公司 SpaceX 正准备于美国东部时间周日 (北京时间 3 月 15 日)发射第 22 批星链卫星。这将是其首次在一周内发射两批星链卫星，同时对猎鹰 9 号火箭助推器进行第九次创纪录的发射尝试。

美国航空部队第 45 中队的预报员报告说，周日清晨发射的可能性很大，天气有利情况可能性达 90%。这对 SpaceX 的无人回收船来说也是个好消息，因为其正准备回收助推器和整流罩。

这次任务将标志着 SpaceX 今年的第八次发射，保持了去年该公司的快速发射节奏，SpaceX 去年创造了 26 次发射纪录。如果回收成功，将标志着 SpaceX 自 2015 年首次发射助推器以来的第 77 次回收，也是这种特殊助推器的第九次着陆。

执行此次任务的助推器编号为 B1051，它是 SpaceX 可重复使用次数最多的助推器之一。这个助推器于 2019 年 3 月首次飞行，作为演示任务的一部分，将无人载人龙飞船送上了国际空间站 (ISS)。

在那次成功的首次亮相之后，B1051 在加州范登堡空军基地的 SpaceX 设施为加拿大发射了三颗地球观测卫星。2020 年，该助推器总共在佛罗里达飞行了五次，发生了五批星链卫星。周日的任务标志着 B1051 今年的第二次飞行，其上次发射是在 1 月 20 日，这表明其周转时间仅为 53 天。

这次发射任务名为 Starlink 21，是 SpaceX 向太空发射的第 22 批星链互联网发射卫星。SpaceX 最初计划发射 1440 颗卫星，虽然该公司正在顺利实现这一里程碑，但其发射多达 3 万颗卫星的扩展计划已获得批准。如果最新 60 颗卫星成功发射，SpaceX 的入轨卫星总数将超过 1300 颗，并计划在今年晚些时候推出全面的商业推广。

SpaceX 的火箭有效载荷整流罩回收船仍在港口待命。在上次任务中，这些回收船被派往回收区。在从海洋中打捞出两块整流罩后，回收船将它们运送到北卡罗来纳州的莫尔黑德市，在那里再被转移回卡纳维拉尔港翻新。