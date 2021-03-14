苹果 HomePod mini 凭什么活下来：搭载 U1 芯片，定位更清晰

3 月 14 日消息 苹果公司在本周五收盘后，做出了一个意想不到的举动，其 HomePod 智能扬声器的全尺寸版本将停止生产，这是在其 HomePod 太空灰版本缺货几天后，有关该产品的最新信息。

比 HomePod 的停产更让人惊讶的是，这并不标志着苹果智能扬声器野心的终结，比 HomePod 体积更小、价格更低的同级产品 HomePod mini 幸存下来。

HomePod 失败的原因有很多，其中的主要原因是该类产品起步较晚，误以为了解市场对这种设备的需求以及能够接受过高的价格。不同寻常之处在于，苹果并没有完全放弃这一市场，而是选择了一种更便宜的替代方案。那么，为什么 HomePod mini 能够在其大型产品失败的地方取得成功呢？未来的产品线又将如何继续？

定位更精准的 U1 芯片

从外观上看，HomePod mini 与标准的 HomePod 十分相似，但前者比后者小得多。从硬件功能上看，前者拥有超宽带芯片和 Thread 无线电，后者都没有。

目前为止，这些芯片的用途还十分有限，在最近的软件更新中，Apple 添加了新的 Handoff 机制，该机制可与配有 U1 芯片的设备（主要是 iPhone11 和 12 系列）一起使用。由于该芯片可以高精度检测接近度，因此 U1 的切换功能比旧的蓝牙连接更加可靠。此外，U1 芯片还可以提供其他功能，例如帮助用户定位手机或启动其他 U1 设备，避免召唤 Siri 时设备作出错误响应的烦恼。

同样，迷你 Thread 收音机是原始 HomePod 的一大特色，具有充当智能家居集线器的功能。尽管原始的 HomePod 可以充当 HomeKit 的枢纽，充当其他智能家居技术的中介，但它仅支持使用 Wi-Fi 或蓝牙的设备和依赖其他无线技术（例如 Thread 或 ZigBee）的第三设备连接到网络的其他集线器。

因此，HomePod mini 的定位功能要更强，它将成为越来越多智能家居技术真正进入消费者家中的枢纽，尤其是在苹果公司和其他行业共同推动智能家居标准的过程中。

HomePod mini 优秀的性价比

类似 HomePod 的发展道路，苹果公司之前也走过，iPod Hi-Fi 就是一个例子，那是一款设计精美的设备，拥有令人印象深刻的声音，但价格却比市场上大部分扬声器高很多。这使得苹果陷入了一个艰难的市场，由于其价格介于廉价蓝牙扬声器和超高端音响系统之间，只有音响发烧友们愿意花 350 美元购买这一产品。

另一方面，mini 声音不能与标准的 HomePod 相提并论（尤其是低音），但 99 美元的价格已经足够，用三分之一的价格买入大约 80% 的声音质量是一笔不错的交易，这是一个与以生产同类最佳产品而自豪的公司相对立的概念，也是一个教训。

智能扬声器市场中，大多数消费者都希望其产品能够在播放音乐和播客时听起来不错，坦白来说，HomePod mini 可以完成这项工作。

总而言之，HomePod mini 的生存现状表明，苹果已经意识到智能扬声器市场中更重要的部分不一定是 “扬声器”部分，而是 “智能”部分。在良好的音质和更强大的家庭集线器体验之间找到平衡，可能有助于将产品重新定位为公司生态系统的一部分，更不用说消费者将其放在重要位置。

并不是说 HomePod 产品线将来没有扩展空间，也有人认为对将 HomePod 式条形音响用于起居室的想法持乐观态度，也有人建议合并一些其他功能，如无线路由器功能。