苹果 iPad mini 6 最新渲染图：类似于 iPad Air 4

IT之家 3 月 14 日消息 国外爆料达人 @AppleiDesigner 根据已知信息绘制了最新的苹果 iPad mini 6 渲染图，与此前渲染图相比，这一次的渲染图展示了多种配色的样式和 ID 设计。

苹果 iPad mini 6 外观跟去年发布的 iPad Air 4 很像，约 8.4 英寸大小，采用全面屏设计，当然边框也没有 Pro 那样窄，估计 Touch ID 也是采用 iPad Air 4 的方案（集成在电源按键上），不排除将于 3 月 23 日发布会上公布或直接在苹果官网上架的可能。

▼下图未提及是否为 iPad mini 6，仅作参考

IT之家曾报道，此前有爆料称实体的 Touch ID 指纹识别按键被设置在右上角的顶部位置，与电源键合二为一，整机外观同样采用方正的直角边框设计，背部配备 1200 万像素单摄像头。

核心配置方面，iPad mini 6 将搭载与 iPhone 12 系列相同的 A14 仿生芯片，机身内置 64/128/256GB 三种存储空间可选。另外，iPad mini 6 还引入了 USB Type-C 充电 / 数据接口，并支持 Apple Pencil 2 代。

价格方面，因此次 iPad mini 6 整体改动较大，所以价格会有所上涨，但起售价应该会在 4000 元以内。