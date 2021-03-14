Wine 6.4 开发版发布：支持 DTLS 协议，修复 Vulkan 渲染《巫师 3》等游戏的错误问题

IT之家3月14日消息 据 Wine 官方博客，Wine 6.4 开发版已发布。

此版本的新增功能：

支持 DTLS 协议。

DirectWrite 中的字体集支持。

用于编辑访问控制条目的对话框。

主题支持其他一些常见控件。

支持韩文 Wansung 编码。

此版本的错误修复：

支持 PowerPoint、OpenOffice.org 等的多个独立显示

支持_UNITY_NET_WORKAREA_REGION

Acrobat Reader XI（11.0.8）：注释为空

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Wine cmd 使用括号扩展变量时，if-set 处理不正确

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cl.exe 无法打开程序数据库

IT之家了解到，Wine 是一个为 Linux、macOS 和 BSD 等操作系统构建的兼容层，允许用户在 Linux 、macOS 和 BSD 系统上运行成千上万的 Windows 应用程序。Wine 目前支持数万个 Windows 应用和游戏，不过值得注意的是，有些游戏需要特殊配置。