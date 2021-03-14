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Wine 6.4 开发版发布：支持 DTLS 协议，修复 Vulkan 渲染《巫师 3》等游戏的错误问题

2021/3/14 18:43:45 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家3月14日消息 据 Wine 官方博客，Wine 6.4 开发版已发布。

此版本的新增功能：

  • 支持 DTLS 协议。

  • DirectWrite 中的字体集支持。

  • 用于编辑访问控制条目的对话框。

  • 主题支持其他一些常见控件。

  • 支持韩文 Wansung 编码。

此版本的错误修复：

  • 支持 PowerPoint、OpenOffice.org 等的多个独立显示

  • 支持_UNITY_NET_WORKAREA_REGION

  • Acrobat Reader XI（11.0.8）：注释为空

  • 英伟达 PhysX 系统软件 9.12.1031 安装失败

  • 《上古卷轴 5：天际重制版》使用 Vulkan 渲染器的渲染故障

  • 由于缺少 VK_OBJECT_TYPE_SURFACE_KHR 的拆包，在英伟达显卡上启动游戏崩溃

  • 《巫师 3：狂猎》使用 Vulkan 渲染器缺少光照

  • Wine cmd 使用括号扩展变量时，if-set 处理不正确

  • 由于 Wine 6.3 破坏了 Adobe License Manager / FLEXnet 许可服务（Acrobat 8.x，FrameMaker 8），导致多个 Adobe 产品无法启动

  • cl.exe 无法打开程序数据库

IT之家了解到，Wine 是一个为 Linux、macOS 和 BSD 等操作系统构建的兼容层，允许用户在 Linux 、macOS 和 BSD 系统上运行成千上万的 Windows 应用程序。Wine 目前支持数万个 Windows 应用和游戏，不过值得注意的是，有些游戏需要特殊配置。

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关键词：WineMacLiunxWindows

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