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猎鹰 9 号火箭九连胜再创纪录，SpaceX 卡在夏令时到来前再发射 60 颗星链卫星上太空

2021/3/14 18:47:50 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月14日消息 美国太空探索技术公司 SpaceX 于美国东部时间周日（今日切换夏令时之前）发射了第 22 批星链卫星。这将是其首次在一周内连续发射两批星链卫星（上一次在 3 月 11 日），同时对猎鹰 9 号火箭助推器进行第九次创纪录的发射尝试并成功返回。

IT之家了解到，猎鹰 9 号已经在 2019 年 3 月 2 日、2019 年 6 月 12 日、2020 年 1 月 29 日、2020 年 4 月 22 日、2020 年 8 月 7 日、2020 年 10 月 18 日、2020 年 12 月 13 日以及最近的 2021 年 1 月 20 日进行发射任务。从这些数字中我们可以发现 SpaceX 的猎鹰 9 号绝对是顶级的可重复利用火箭。

马斯克早在 2015 年 1 月就宣布了卫星互联网服务项目，这一项目被称为 “星链”，旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

据悉，该公司原本计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到近地轨道，但后来该公司又获准发射 3 万颗卫星。未来，该公司还可以选择发射更多卫星。

Starlink 宽带可通过测试计划向包括美国，加拿大，墨西哥和英国在内的部分地区的有限用户提供，卫星宽带服务的包月价格为 99 美元。

▲图源：官方，下同

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关键词：SpaceX卫星

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