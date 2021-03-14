iOS 限免 App 精选：每日英语阅读 - 精选名著趣闻故事（¥6→0）

IT之家3月14日消息 今天小编带给IT之家小伙伴带来的是一款颇受好评的限免 App——每日英语阅读，原价不算贵，仅有 6 元，功能绝对实用，可以为用户搜罗各种有趣的英语名著、趣闻故事，帮你在不知不觉中提高英语词汇量。

App Store

这款 App 目前 571 个评分，得分 4.7 分，体积小巧，所有 iOS 11.0 以上用户均可使用，支持 iPad 、Mac 使用，体积仅有 176.4 MB。

每日英语阅读，专为英语学习者打造，可根据你的英文水平每天推送地道的短文和原著，更有文件导入、单词本学习等功能。

App 介绍：

【资源丰富，每日更新】

编辑精选的英语文章，只需三分钟，轻松积累实用词汇，学习地道鲜活表达；

丰富的英文读物：经典名著、短篇小说、迪士尼 · 皮克斯电影双语阅读、少儿读物、名人演讲 ...... 原声朗读、双语字幕，带你感受原汁原味的阅读体验；

精听党：名著原声朗读，高亮双语字幕，结合干货知识点讲义和课后习题巩固，再也不用担心名著读不懂啦。

【每日外刊，深度专业】

选自主流的英美外刊，美国本土外教纯正发音朗读；

专业英语教师逐字逐句精讲，单词、语法、发音知识一网打尽；

每天 2-3 道练习题和配套答案详解，助你测评当天学习效果。

【功能强大、操作便捷】

划词搜索：与《欧路词典》无缝集成，长按查词，即指即译；

播放调节：8 档语速调节、4 种译文切换，满足不同阶段的学习需求；

智能提示：重点单词、各大考试（四六级、考研、托福 GRE 雅思等）的高频词，可在文章中自动标注，单词学习更高效；

生词学习：文章中长按即可查词并加入生词本，全平台同步，更有卡片播放等复习模式助你学习；

统计图表：每天的阅读记录都会通过图表生动展示，记录你一点一滴的坚持与努力；

阅读提醒：同学，今天是不是忘记阅读了？不要紧，软件每天都可以按时提醒你。

【文件阅读，即点即查】

您可以导入需要阅读的文献，支持 PDF、ePub、Docx 等多种格式

阅读时即点即查，省却查词时复制粘贴的烦恼，阅读效率大大提高

支持重点内容高亮，添加批注，随时记录你阅读时的所思所想