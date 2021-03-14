特斯拉：第三方机构检验结果显示海南事故车辆刹车系统合格

IT之家3月14日消息 特斯拉方面现在公布了【海南碰撞事故】的最新进展。

据 @特斯拉客户支持，特斯拉邀请了海南捷安通汽车检测服务有限公司对事故车辆进行了检验。检验结果显示，车辆刹车系统合格。特斯拉表示将会继续和客户沟通，配合客户进行车辆维修和保险理赔等相关流程。

IT之家了解到，今日上午，特斯拉官方就 “3 月 11 日海南碰撞事故”作出说明称，在得知事故后，售后工作人员立即联系了车主，并第一时间抵达现场对客户提供协助，同步展开数据和现场情况的深入分析调查。

▲视频来源：《直播海南》

车辆数据显示，在车主踩下制动踏板后，车辆制动系统、ABS 均正常工作，但在踩下制动踏板的初期制动压力较低，仅在碰撞前 0.5 秒制动压力大幅升高。全程未发现车辆加速踏板、制动系统和驱动单元故障。

IT之家了解到，特斯拉在说明中表示，结合车主提供的现场照片可看出地面存在大量砂石，且因大量积水而较为泥泞，初步判断该事故主要因地面湿滑和车主最初踩下制动踏板时幅度较轻，导致刹车距离变长。

特斯拉指出，为明确事故的准确原因，当日下午其再次还原碰撞时的驾驶状态，驾驶另一台特斯拉车辆在事发路段对制动距离进行了测试和模拟，并邀请车主一同见证。现场积水依然存在，模拟结果存在一定参考价值。在使用两种不同刹车方式（点刹加高强度刹车、持续高强度刹车）时，车辆同样出现 ABS 启动，且刹车距离较干燥路面需要更长。测试复现了车主所述的车辆打滑状态，并在持续高强度刹车的测试状态下在安全距离内刹停。