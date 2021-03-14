这种偷窥你隐私的技术，被谷歌干掉了

在互联网时代，我们好像早已习惯在网络上 “裸体”冲浪。即使隐私被跟踪，被大数据拿去分析并建立用户画像，都会安慰自己说：“算了，反正又不是只有我一个人”。

小雷作为互联网冲浪老手，太理解这样的想法了，有时候不是自己不想管，而是根本管不了啊。

平时在手机下载个 App，它可能会问你要一堆有的没的权限，不给就闪退，比地主家儿子还霸道。在电脑上用浏览器访问某些网站，你想阻止所有网站跟踪自己，以最大化保护自己隐私。但选择阻止所有站点的跟踪器后，你会发现，有些网站根本没法正常访问使用，难道要戒网不成？

虽然现在跟踪器类别挺多，但 Cookie 依然是最被普遍使用的一个。小雷不否认，Cookie 为咱们浏览器用户提供了不少方便，想拥有最棒的上网体验，就离不开 Cookie。也因此这样，很多流氓网站动不动就跟踪我们隐私数据，用来精准推送广告甚至拿去做黑产。

如果没有互联网巨头敢站出来改变形势，咱们用户也只能乖乖认怂，当做没事发生 ...

不过，最近确实有一位大佬站出来，表示要逐步淘汰第三方 Cookie。

但小雷就算挠秃头发也不会想到，这位大佬竟会是谷歌 ...

谷歌 “自断一臂”？

谷歌自己干掉第三方 Cookie，就跟有人和小雷说自己不喜欢钱一样魔幻。虽然谷歌很多东西都是免费的，但人家可不是慈善组织，公司的大部分收入都来源于广告。国外互联网用户离不开的谷歌搜索和 Gmail、Google Play 等谷歌服务（谷歌全家桶）都有不少广告。

有这么庞大的用户量，谷歌即使卧倒不动也能赚得盆满钵满。

辣么问题又来了，怎么样的广告最容易吸引点击？当然是能精准戳中用户痛点的广告咯。比如最近经常熬夜加班，掉发有点多，这时候上网突然看到防脱发洗发水，立马有了强烈的点击欲。

而精准投放广告的最大功臣，就是第三方 Cookie。Cookie 其实就是一个 “小型文本文件”，被开发出来的初衷是为了解决某些网站无法辨别用户身份的问题。比如说，平时咱们上网经常要登录账号。

但大家有没有发现，登录过一次后，即使关掉网页再次打开，登录状态依然是在的。喏，这就是 Cookie 的功劳了，网站本身是没有记忆的，离开当前网页就翻脸不认人，妥妥的互联网 “渣男”。即使后续再回到原来的网页，他也不认得你了。

但 Cookie 可以帮我们记住登录的身份，让我们再次打开 N 次网页都不用登录。



比较危险的是，如果别人获取了我们的 Cookie 数据，也能直接用这串数据登录咱们的账号，完全无需输入密码。以登录了账号的 Baidu Cookie 为例，小雷圈出来的 BDUSS 数据，就是咱们登录 Baidu 的通行证。

通过写入 Console 的方式输入网站 Cookie 就能登录账号，这玩意可以比输入账号密码给力多了。

因为 Cookie 能保存用户数据的特性，它也被网站广告商用来跟踪用户，并精准推送广告。怎么做到的捏？小雷带大家了解一波。

就拿平时最常见的网购场景来说，平时我们用手机淘宝 App 买东西，购物车是随着账号同步的。但在网页上，咱们甚至可以先挑好自己想买的商品并加到购物车，完事儿后再登录账号结账。

当咱们把一件商品加进购物车时，服务器也在向当前的网页发送一段 Cookie，用于记录你挑了啥放进购物车。即使我们离开了当前网页，去逛别的商品，服务器已经记录了你之前加过什么商品到购物车。等到结账登录的时候，服务器再读取之前记录过商品信息的 Cookie 就完事了。

看到这里，大家应该对 Cookie 的作用有一定了解。通过 Cookie 跟踪我们的网页行为，确实能给我们带来很大方便。但是 ... 咱们在网页点击了什么东东，Cookie 都能记录得清清楚楚。比如网购时把霸王防脱洗发水加到购物车，广告商就知道用户好像有防脱需求。

再把一个斯伯丁篮球加到购物车，广告商就能分析出用户可能是个爱打球的秃头男人。最后你把《五年高考三年模拟》加进去，广告商已经能笃定，用户是个爱打球的秃头高三生。

当然，像这种广告商大多数是在使用第三方 Cookie 来跟踪咱们。因为第一方 Cookie 主要是网站官方提供给我们使用的，主要是给我们提供方便，比如无需多次登录账号。而且第一方 Cookie 无法做到跨平台跟踪，这样一来广告商很难针对用户做大数据分析和建立用户画像。

既然第三方 Cookie 能带来更多的广告收入，谷歌这么做不就是自断一臂，不想赚钱了吗？其实谷歌大部分个性化广告都基于 Google Analytics，这个服务主要依赖自家的第一方 Cookie。所以嚯，砍掉第三方 Cookie，对谷歌的收入不会有啥影响。

反而那些依靠第三方 Cookie 投广告恰饭的广告商，估计得元气大伤了。

最后

最近，谷歌还很有底气地表示，在彻底干掉第三方 Cooke 后不会推出新的跟踪技术。

谷歌干掉第三方 Cookie，看似是在做 “公益”，为保护隐私出一份力。但是，这样做也干掉了无数靠第三方 Cookie 赚钱的广告商，变相巩固了自己在全球广告系统中的绝对地位。以前小雷提到过，谷歌依靠 Google Analytics 和 Ad Manager 就能建立非常完整的用户画像。

用户的性别、喜欢什么音乐、电影、有什么兴趣爱好，谷歌全都能给你分析出来。

对于谷歌来说，第三方 Cookie 只是一个用户不喜欢，且自己也不痛不痒的功能。