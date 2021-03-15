微软 Edge 浏览器好评如潮，这几款简单实用的拓展插件安利给你

每当我们谈及浏览器时，总会围绕性能、扩展这样的话题展开。的确，性能决定了软件，而扩展则负责提升整体的用户体验。

作为微软最新一代浏览器产品，Microsoft Edge 除了拥有更加傲人的性能之外，最关键的是它给了用户一个完全自主的使用空间。根据喜好搭配扩展，按照习惯改造浏览器。本期要和大家安利的这几款浏览器扩展，便是其中的佼佼之作。

1. Baidu Capsule

很多朋友都会使用 Baidu 来进行搜索，不过你想不想体验一下不一样的搜索？这款 Baidu Capsule 可以清理搜索结果中的广告，甚至还可以处理热榜及右侧广告栏。不过使用时，需要先打开它的 “站点访问权限”，将扩展允许范围设为 “*://*.baidu.com/*”，这一点切记！

安装前后的搜索页面对比（左：安装后 右：安装前）

这里设置扩展仅用于 Baidu 网站

2. WhatFont 在线字体识别

当你在网上见到一个喜欢的字体，却又不知道名字时，可以借助这款扩展试一试。WhatFont 是一款在线字体识别工具，点击图标后，将鼠标悬停到目标字体上即可读出字体名称及下载链接。其中 “蓝色按钮”是免费下载，“红色按钮 “是收费下载。此外它还支持图片字体识别，只是国内用户暂时无法体验。

在线字体识别

3. Survol 鼠标预览链接内容

Survol 可以通过一个小窗口预览到网页链接里的内容，就像一个放大镜一样，去剖析每一个链接背后的 “故事 “。扩展设置非常简单，只有一个开关和一个亮 / 暗模式按钮，有了它之后就可以大大降低日常标签的打开数量，来为浏览节省时间。

鼠标悬停后出现的链接内容预览

4. Imagus 临时放大图片

除了链接预览外，图片也可以进行快速预览。Imagus 是一款专门针对于图片的临时放大工具，将鼠标悬停到网页图片后，即可看到高清版图像。除了基础预览外，这款扩展还支持用快捷键对图片进行缩放与旋转，以便满足不同场景的需要。当然这里有个前提，图片必须是缩略图形式，点击后能够显示高清图片才可以。

鼠标悬停临时放大图片

5. Video Speed Controller 视频加个速

观看视频时，我们通常都会有加速的需求。不过并不是每一个视频平台都支持加速，这时就要借助一些第三方工具了。Video Speed Controller 可以通过快捷键实现视频的加减速播放，甚至可以超越平台限制，实现最高 16X 加速。此外它还有一个特别的用途，那就是——加速视频前的广告！（时间显示没变化，但总时长的确变短了）

快捷键加快视频播放

6. Multi-highlight 多关键词高亮

通常浏览器只支持单关键词搜索，如果希望在网页中同时搜索多个关键词，就要借助这款 Multi-highlight 了。它的使用很简单，首先打开要检索的网页，点击 Multi-highlight，然后将关键词依次输入到 Multi-highlight 的检索框内（关键词用空格或回车分隔）。稍后，浏览器就会通过不同色彩将所有关键词标识出来，十分好用。

多关键词高亮

写在最后

扩展是一个大宝库，里面总有很多令人着迷的东东。以上就是本期要和大家分享的几组 Edge 浏览器扩展，都很实用。如果你还有其他喜欢或满意的拓展的话，不妨在下方推荐给大家吧！